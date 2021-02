“Si no atienden a los pueblos se cerrará el Lote 95”

Mencionó Daniel Saboya, presidente de la federación de pueblos indígenas Achuar y Urarinas del río Corrientes.

Así expresó que le darían a conocer al gobernador de Loreto y de no encontrar salida a los problemas que los aquejan, las protestas y paralizaciones, específicamente del Lote 95/Bretaña/Requena; se impulsarían. Por ahora, es el único Lote que viene produciendo hidrocarburo.

También dio a conocer que en la comunidad La Libertad, están pidiendo auxilio por los casos que se vienen presentando. Felizmente, dicha comunidad está cerca al Lote 8 de Pluspetrol, que ahora abastece de oxígeno. Pero lógicamente, no solo el oxígeno cura a las personas.

“Si el gobierno regional luego de la reunión de ahora, no propone salidas a los problemas sanitarios por los que atravesamos, vamos a centralizar la lucha en el Lote 95. La covid está “paleando” por todo lado y no se ve que se haga algo. Las protestas continuarán hasta que no se atienda totalmente el tema de la salud.

El gobierno regional ha venido priorizando proyectos que no son urgentes, cuando lo que ha debido hacer es priorizar los proyectos que son de emergencia, de salud para el pueblo. De qué valen obras de cemento y fierro, si las personas están muriendo y muriendo” concluyó.