Si municipalidad de Maynas no retiraba toldos de Plaza de Armas, sería multada

Así lo recordó el Arq. Rafael Donayre, director (e) de la dirección regional de cultura.

Un gasto en vano por no revisar las leyes antes de ejecutar obras en la zona monumental de la ciudad. La Municipalidad de Maynas colocó sombrillas de policarbonato encima de las bancas de la Plaza de Armas, lo que de inmediato fue cuestionado.

El ministerio y la dirección desconcentrada de cultura, de inmediato rechazaron dichos trabajos en la mencionada plaza y enviaron comunicado con el alcance de la Ley a la MPM, donde se especificaban las sanciones y penalidades.

“Se envió un primer oficio comunicándoles lo que habían transgredido y se le dio un plazo a la municipalidad de 10 días para que retire esos elementos de la plaza que fueron colocados de forma no autorizada e indebida, pero no hicieron caso.

Al vencimiento de plazo hicimos llegar un segundo oficio y les decimos que se iniciarán las acciones legales en vista que no habían tomado acciones en cuanto a lo requerido. En forma inmediata nos respondieron y solicitaron un plazo de 10 días que vence el próximo viernes 21 de febrero. Ellos ya empezaron a retirarlos.

Nosotros íbamos a empezar un proceso administrativo y penal si hubiera el caso, por la afectación en la que incurrieron ellos. El rango de la pena y multa iría de 0.25 a 1,000 UIT, la cosa es fuerte.

¿Se ha creado precedente?

-Creo que es necesario sentar precedente en el sentido que las leyes están para cumplirse y no solo por las autoridades, sino por el ciudadano común. Las autoridades tienen doble responsabilidad, si ellos cumplen los ciudadanos también; hay un efecto rebote. Entonces deben tener cuidado al tomar acciones.