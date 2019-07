“Si los dirigentes no se abren al diálogo, jamás vamos a salir del atolladero”

Expresó el consejero por Datem del Marañón, Prof. José Alfredo Valera Flores, en torno a la crisis petrolera por el paro decretado desde el 5 de julio.

Hoy a las 10 de la mañana habrá la segunda sesión ordinaria del consejo regional.

Pocos deben recordar que el mencionado consejero regional ha sido un dirigente luchador antes que San Lorenzo, sea convertido en la provincia de Datem del Marañón. Uno entre muchos que lucharon en el objetivo de mejorar la zona donde habitan.

Hoy se muestra preocupado por lo que viene ocurriendo con el paro indígena y con muchos de sus cohabitantes, quienes, junto al otro consejero de esa provincia, Mamerto Maicúa, los vienen señalando como traidores de los pueblos originarios.

“Por un lado estamos preocupados por los derrames petroleros que suceden desde hace muchos años. En algunos tramos de la tubería hay roturas generadas por situación natural, y otros tramos sabemos perfectamente que se registran por manos extrañas. Cualquiera de las dos formas está contaminando bastante el medio ambiente. Los pobladores se resisten a qué entre Petroperú, impiden que siga la contaminación. Ahí viene la intervención de los dirigentes que son intransigentes en el tema.

En Datem del Marañón nosotros sabemos quién es quién. Quienes son los dirigentes netos. Pero hay otros que lamentablemente por la coyuntura se aprovechan del problema. Piden que el diálogo sea en San Lorenzo, pero a su vez el Estado pide que levanten el paro para asistir y algunos dirigentes no quieren hacerlo.

Ahora no entiendo, si acá los dirigentes dicen han ido a consultar para levantar el paro, me informan desde San Lorenzo que los pobladores siguen en lucha y no quieren levantar la medida.

Tiene que haber un diálogo alturado y normal. Junto a mi colega Mamerto Maicúa, nos vienen diciendo de todo, que somos unos traidores, que no apoyamos la causa y eso es falso. Si el diálogo se da el 16 de julio de inmediato iremos con el gobernador, somos de la zona y conocemos el tema.

La “pelota está en la cancha” de los dirigentes. Todos dispuestos a ir siempre y cuando se suspenda la medida radical. El dirigente debe ser inteligente, estar predispuesto al diálogo. Si cerramos el diálogo quién solucionará el problema. ¿En qué momento vamos a salir del atolladero si no dialogamos?

Y otro problema también es que se han venido firmando actas y actas y el gobierno central no ha cumplido con las demandas y eso les indigna sobremanera. Pediremos que se instale una comisión de seguimiento al cumplimiento de esos acuerdos”, puntualizó el consejero.