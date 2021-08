“Si este parlamento no cumple con su función legislativa, están los mecanismos constitucionales para viabilizar una nueva representación”

Expresó el abogado Jorge Tacuri, asesor del circuito petrolero al preguntarle sobre designación del premier Guido Bellido.



Al parecer el Perú se apresta nuevamente a observar capítulos preocupantes que queden registrados en su historia reciente. Hace poco o sacaban al presidente del país o volaban al parlamento. Parece que el nuevo gobierno no quedará al margen de esas posibilidades. Lean con atención las declaraciones del doctor Jorge Tacuri.

“En principio creo que el discurso de Pedro Castillo, es un discurso que tiene una lectura histórica porque ha identificado los grandes problemas estructurales y ha denunciado a una derecha con harto sesgo colonial que es uno de los principales lastres que tiene nuestro país para no tener un proyecto de nación.

Y las medidas urgentes también han estado bien planteadas, sobre todo, para salvar las vidas en cuanto a la pandemia que venimos enfrentando. Creo que ahí ha habido una mirada política responsable, coherente no sólo por la votación que recibió, sino con las necesidades de cambios profundos que necesita nuestro país.

En un segundo momento, ya para la designación de ejecutivos; creo yo que lo que está primando es tener una estrategia de resistencia, de respuesta y de defensa, no solo del gobierno sino también de la democracia y del proceso constituyente. Toda vez que la segunda fase del golpe de Estado está en marcha y el epicentro es el congreso de la república.

Pedro Catillo, no puede ser ingenuo de pensar que un gabinete dialogante entre comillas, que tenga la anuencia de la Confiep o de los poderes fácticos, o que no le genere mayor preocupación a la derecha es la que va a viabilizar los cambios que él está enarbolando.

Por el contrario, tiene que haber firmeza y también un mensaje claro al pueblo qué si este parlamento no cumple con su función legislativa y de acompañamiento a los procesos de cambio, entonces se convierte en un obstáculo y para eso están todos los mecanismos constitucionales para poder hacer viable una nueva representación que garantice y coadyuve a lo que se está enarbolando en el mensaje presidencial.

Guido Bellido incomoda a toda la derecha y también hay una legítima preocupación de los sectores que no son de la derecha, pero que quieren que el país camine, funcione. Preocupa igual porque hay una propaganda bien orquestada por los medios del sistema, porque él no es del establishment (establecido por un grupo de poder)” habló Tacuri.

¿Bellido ha declarado a favor de los grupos terroristas?

-No ha declarado a favor, hay que ser justos. Él ha dicho algunas cosas sobre una organización política alzada en armas, pero él no es terrorista, no es nada. Muchos ciudadanos tenemos opiniones, ejercemos un derecho fundamental como es la libertad de conciencia y libertad de opinión sobre muchos temas. A muchos no nos puede gustar, pero el señor no pertenece a esas organizaciones, a esa lógica.

Él es dirigente de Perú Libre desde hace mucho tiempo, le gusta confrontar sí, es una persona que viene de la lógica de Perú Libre sí, pero no es una persona que cae bien a la Confiep y a los medios de comunicación.

¿Qué hace apología al terrorismo?

-Hay que tener cuidado porque hoy en el Perú por tener una opinión de ese tipo, uno termina investigado por apología. Es muy peligroso, muy riesgoso, cuando en realidad es el ejercicio de un derecho fundamental.

En concreto creo que el gabinete Bellido, es un gabinete que expresa el plan bicentenario y seguido que es su propia gente. Que no pertenece a los poderes fácticos que demandan siempre a gente en gestión del Estado y por primera vez en la historia tenemos un gabinete del pueblo, que no nace de las esferas y conspiraciones de la Confiep. (LMHL).