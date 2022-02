Declaró el dirigente James Pérez, agregando que están siendo ferozmente perseguidos por el Estado.



Y sus palabras deberían ser tomadas en serio. El panorama en las zonas petroleras de esta región es sumamente sombrío. El Lote 95 que pertenece a Bretaña/Requena, es el único que ha venido produciendo hidrocarburo en los últimos meses.

Y esa única producción a partir de la semana que viene, estaría siendo paralizada debido a que la fiscalía de San Lorenzo, viene citando compulsivamente a los dirigentes indígenas para que declaren por crímenes que ellos no han cometido. Y más bien, a quienes sí los cometen, los tratan con “guantes de seda”.

La plataforma con muchos puntos sobre el desarrollo de las comunidades indígenas, en el marco de la explotación petrolera, estarían quedando de lado para que únicamente en la PCM se exponga el tema de la persecución que se viene registrando contra los dirigentes principales.

“Estamos siendo ferozmente perseguidos por el Estado. En la lucha del Lote 95 tenemos a 3 muertos y 10 heridos, sin embargo, ese proceso está truncado, no avanza. Pero a nosotros la fiscalía de San Lorenzo (Datem del Marañón), nos está citando hasta por 3 veces de manera rápida y ya estarían próximos a pedir prisión preventiva ya que nos acusan de delitos muy graves” señala Pérez.

¿El día lunes tienen una reunión con representantes de la PCM, irán?

-Estamos evaluando esa posibilidad, o de pronto rechacemos ese diálogo con el Estado. Ellos quieren dialogar en paz, pero a la par nos están persiguiendo como criminales y meternos a la cárcel, eso no es actuar con honestidad.

Se habla que nuevamente paralizarán la actividad petrolera en Lote 95, que es el único prácticamente que está produciendo la mayor parte del petróleo ¿es así?

-Definitivamente que se está evaluando esa posibilidad, porque si el petróleo va a servir para criminalizar a los líderes y a los vecinos que venimos defendiendo nuestros derechos, entonces sí creemos que en Loreto no habrá más actividad petrolera.

Si el Estado quiere que las empresas sigan operando, tendrán que retirar esas denuncias penales, caso contrario no habrá más petróleo en Loreto. Este domingo (mañana) la gente se estará empezando a concentrar en Bretaña y el día lunes se tomarán acuerdos.