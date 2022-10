Expresó el Defensor del Pueblo Abog. Abel Chiroque Becerra.



Recordando que el derrame petrolero en Cuninico se dio el pasado 16 de septiembre y las medidas de lucha emprendidas por los hijos de las comunidades nativas afectadas fueron a partir del 23 de septiembre de 2022.

Es decir, casi un mes desde que los pueblos fueron contaminados con el petróleo pesado, recién el ejecutivo está invitando al diálogo para el próximo lunes 17 de octubre. Si el diálogo se hubiera dado el 17 de septiembre, un día después del derrame; quizá se habría evitado el cierre del río y la retención de lanchas cargadas de ganado y alimentos de la costa hacia Iquitos. Evitando igual, el costo desmedido de productos en esta ciudad.

“Ha habido un largo caminar con idas y vueltas en el proceso de diálogo. Se quería que fuera en Cuninico, luego en Iquitos, hasta que las 9 comunidades movilizadas reflexionaron y aceptaron que el diálogo sea en Nauta. Es una medida saludable que da tranquilidad y encamina sus demandas por la vía correcta” declaró el Defensor del Pueblo.

Defensor el alza de precios de los productos que llegan de la costa han subido de manera desmedida ¿esto seguirá así?

-Hay un desabastecimiento y alza desmedida de precios en los alimentos que llegan desde Yurimaguas, de la costa. Si el diálogo con el ejecutivo se hubiera dado antes, no habría pasado esto. Espero que todo se empiece a normalizar porque desde el día martes ya han salido esas embarcaciones hacia Iquitos.

Todo esto nos deja una lección de que debemos actuar con mayor celeridad frente a este tipo de conflictos. Tenemos que actuar de manera conjunta e invocar a las autoridades para que se sienten a conversar rápidamente.

Si eso hubiera ocurrido antes, el desabastecimiento, la carestía de productos, la pérdida de ganado, verdura, frutas, etc. no habría perjudicado tanto a los ciudadanos. Es necesario tomar todo esto como una experiencia provechosa a fin que no vuelva a ocurrir.