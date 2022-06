Expresó el actual gerente de la dirección regional de agricultura Ing. Leo Dan Ríos Pérez.

En torno a la noticia propalada ayer sobre audio donde se escucha al director de Disafilpa Urfiles Pérez, pedir dinero para hacer trámites de reversión de terrenos.



“Nadie aquí en la gerencia está autorizado para hacer un cobro que no contempla el Tupa. Si no lo contempla el Tupa, es ilegal” habló Ríos Pérez.

Luego de un encuentro un poco tenso con el gerente de agricultura, La Región, pudo iniciar la entrevista para conocer la posición de la mencionada autoridad frente al resumen del audio en donde se escucha la voz del director de Disafilpa Urfiles Pérez Pérez, hablando con pobladores de la zona de “Cabo López”. Motivándolos a pagar cuanto antes para concretar la reversión de algunos terrenos.

“Toda la vida me he dedicado a trabajar de forma honesta, a buscar alternativas de desarrollo y a contribuir. Los problemas no ayudan a superar. Ahora mismo buscamos que el Congreso nos escuche a través de la comisión agraria porque queremos que Loreto sea conocido no solo como petrolero y forestal; sino como región agrícola, pecuaria diferenciada.

En cuanto al tema del audio, lo que puedo ver es una orientación directa a un grupo de personas que quieren ver el avance administrativo de sus tierras. Yo voy a pedir que el abogado Urfiles Pérez, haga su descargo y a partir de eso analizaré y veré el futuro de la dirección de Disafilpa” declaró el gerente.

Justo al ingresar, el abogado Urfiles salía de su oficina ¿han tocado el tema del audio?

-Hoy en la mañana he pedido que haga su descargo. Él dice que va a salir a los medios de comunicación a decir su opinión y bajo qué contexto dijo eso.

Yendo al fondo del tema, el audio de Urfiles ¿él está autorizado para preguntar a los pobladores si habían llevado la plata para que paguen de inmediato?

-No, no, no. Esas son cosas que definitivamente no se debían haber dicho. Desde mi punto de vista no es correcto. Ahí hablan de un estudio de suelo.

El trámite que hacen para el pago del análisis de suelo no lo hacen acá sino en un laboratorio de San Martín. Eso yo desconozco, cuál es el mecanismo que han venido haciendo. Quiero deslindar totalmente todo tipo de responsabilidad.

Pero ¿Urfiles está autorizado para hacer ese tipo de pedidos de pagos etc.?

-Nadie, nadie aquí en la gerencia está autorizado para hacer un cobro que no contempla el Tupa. Si no lo contempla el Tupa, es ilegal, siempre lo he dicho. Detesto que de pronto se haga un cobro fuera de lo que determina nuestra tasa única de presupuesto. Eso debe esclarecer el abogado Urfiles Pérez.

¿Usted luego de su informe evaluará y tomará acciones?

-Déjeme decir que en el corto período que tengo a la cabeza de esta gerencia se han generado cosas a favor del pueblo, por lo que esta situación a nosotros nos preocupa. Una situación que no esperaba, si constato que aquí ha habido cobros ilegales de profesionales, definitivamente tomaré acciones de inmediato, eso que no quede duda.