Carmen Núñez, gerente de la AARMAN Loreto.



La gerente de la Asociación de Armadores Navieros y Actividades Afines de Loreto (AARMAN Loreto), Carmen Núñez, comentó sobre el alarmante estado de la actividad fluvial en Loreto, tomando en cuenta el transporte de carga y pasajeros. La dirigente consideró que la región se encuentra ante una bomba de tiempo que pronto podría afectar significativamente a la economía regional.

Como se tiene conocimiento, el pasado lunes 4 de julio, los armadores fluviales llevaron a cabo una huelga para exigir la subvención del combustible y la reducción del impuesto a la renta en el sector, que actualmente paga un 29.5%. No obstante, la medida no contó con el respaldo esperado.

Por ello, la dirigente señaló que la población aún no entiende la magnitud del problema que significa una grave crisis en el transporte fluvial, que es el motor principal de abastecimiento de alimentos para la región Loreto. Para ponerlo en contexto, indicó que de continuar así los armadores tendrán que incrementarán sus precios y, con ello se incrementarán los precios de los productos de primera necesidad.

Carmen Núñez finalizó que las políticas de transporte fluvial que llegan desde el Gobierno Central continúan tratando a las embarcaciones como si fueran de rubro marítimo, las cuales “asfixian” económicamente a los empresarios del rubro. Del mismo modo, indicó que lamentaría llegar a medidas de protesta más fuertes que perjudiquen a toda la población.

“La población no entiende que toda comida que llega a nuestra mesa viene por agua, que entiendan que cuando un huevo cueste 5 soles, no podremos hacer nada. En dos días de paro que hemos cerrado los puertos el racimo de plátano costó 70 soles. Imagínate que nos vamos a huelga indefinida, si cerramos los puertos entre Loreto y Ucayali se termina la comida en menos de 15 días”, declaró.

Cabe resaltar que Loreto depende en más de un 80% del transporte fluvial, teniendo en cuenta que la región no cuenta con muchas carreteras y solo una ciudad (Yurimaguas), cuenta con salida a la costa.

(A. Padilla)