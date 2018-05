¿Con qué documentación oficial sustentó tanto el gobierno regional-Drel, así como la FAP los pagos por los varios vuelos (Twin Otter) que se hicieron el año pasado?

Pagos hechos a la fuerza aérea sumarían varios cientos de miles de soles por el servicio otorgado a escolares. Pero no se encuentra sustento documentado del pago por los vuelos en página del MEF.

Hecho merece otra investigación puesto que la proveedora “fluvial” ya cuenta con una denuncia penal ante la fiscalía anticorrupción por presunta colusión.

Los graves hechos se habrían suscitado en el marco de la contratación del servicio de transporte de las delegaciones deportivas escolares nacionales 2017 de Loreto en la etapa macro regional con sede en Tarapoto/Moyobamba/ Rioja-categoría A, B y C.

Aún está fresca la protesta de los padres de los escolares deportistas que representaron a Loreto en el torneo macro regional en San Martin (2017), debido a que a sus hijos los querían llevar vía terrestre y fluvial hasta Tarapoto. Si no habría habido esa chilla, los responsables de dicha participación se habrían salido con su gusto.

Pero no, hubo la protesta y el gobernador Meléndez Celis, coordinó con la DREL para que consiga el servicio, pero ya no fluvial, sino aéreo. Se hicieron varios vuelos aéreos en el objetivo escolar, de ello dan fe algunos padres de familia.

Los alumnos no tomaron el servicio fluvial convocado. Los responsables quisieron enviarlos por río contraviniendo la norma del ministerio de educación que mandaba se les otorgue una seguridad máxima en el traslado.

Servicio fluvial (frustrado) que fue convocado (junio 2017) por la DREL/Gorel destinándose un presupuesto de 304 mil soles para la adjudicación simplificada. Salió favorecida la empresaria Lucianne Zegarra Flores, representante de la empresa Multimodal Santa Lucía, con local ubicado en la cuarta cuadra (421) de la calle Brasil. También investigada en el año 2016 por el traslado de materiales educativos.

¿QUÉ TIENEN QUE INVESTIGAR?

El por qué si la proveedora Lucianne Zegarra, no dio el servicio fluvial para el traslado de los alumnos a otra región; en consulta hecha a la página del Ministerio de Economía y Finanzas, aparece que le cancelaron el 4 de setiembre de 2017 – la suma de 304,789 soles (igual al monto del valor referencial). Con certificación presupuestaria 1483-sec-2-fase compromiso anual, código 032, número 00001032 por “Contratación del servicio de transporte de las delegaciones deportivas escolares nacionales 2017”.

Y también investigar a fondo ¿a través de qué mecanismo cancelaron los vuelos hechos a San Martín, qué documentos que sustenten la legalidad de los pagos y cobros hechos por la FAP a la DREL/Gorel tienen? ¿Qué documentos han impulsado para la salida y el pago -según se señala- de varios cientos de miles de soles respecto a los vuelos hechos casi por un mes en el 2017?

Hay que refrescar en cuanto al objetivo de la convocatoria de la adjudicación simplificada 008-2017: “Contratar el servicio de coordinación para el evento de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales 2017 con el servicio de pasajes terrestres y/o fluviales y/o aéreo que incluye rutas intermedias para participar en la etapa macro regional sede Tarapoto/Moyobamba/Rioja/ a b c”.

Si bien es cierto se contemplan pasajes aéreos en la convocatoria, hay que aclarar que ese servicio únicamente se brindaría a los alumnos participantes que vivían en El Estrecho/Putumayo. Para el resto se convocó y se pagó el servicio de transporte fluvial, sin que éste se haya dado. El itinerario en la convocatoria fue el siguiente:

-Nauta (terrestre)-Iquitos. –Requena (fluvial)-Iquitos. R. Castilla Caballo Cocha (fluvial)-Iquitos. Alto Amazonas Yurimaguas (terrestre)-Tarapoto (San Martín). –Datem del Marañón-San Lorenzo- (fluvial)-Yurimaguas (terrestre)-Tarapoto (San Martín). Ucayali Contamana (fluvial)-Pucallpa (Ucayali). EL PUTUMAYO-El Estrecho (AÉREO)-Iquitos. O sea, el único que iba a utilizar vía aérea era El Estrecho.

El actual director de la Drel Roberto Carlos Pinchi, en aquel tiempo, fue designado con el cargo de coordinador de la actividad deportiva, por lo que ahora se precisa de su declaración para conocer ¿bajo qué mecanismo y sustento legal regular, se cancelaron los innumerables vuelos a la región San Martín?

“En los supuestos de caso fortuito o fuerza mayor la empresa contratada en coordinación con la Dre Loreto y el coordinador designado por el área usuaria velarán por la mejor forma de cumplir los requerimientos realizados, privilegiando la seguridad de los menores, ASUMIENDO LA DREL CUALQUIER DIFERENCIA DE PRECIO que pudiera darse ante estas eventualidades”, se lee claramente en las Bases Integradas de la adjudicación 008.

Además, la proveedora a quien le han pagado sin haber dado el servicio fluvial, ha tenido que entregar un informe de las actividades realizadas, adjuntando su factura. ¿Cómo han sustentado las actividades realizadas de manera fantasmal?

Los miembros del comité que entregaron la buena pro fueron: Alejandro Silva Gavirira (abastecimiento), Luis Reátegui Dávila (gestión pedagógica) y Lesy Puga Pacaya (abastecimiento). La empresa Multimodal Santa Lucía, muestra deuda coactiva (tesoro público) remitida a centrales de riesgo.

Sin duda que en el menor tiempo posible la fiscalía anticorrupción de oficio debe abrir investigación ya que de por medio está dinero público, supuestamente gastado en una actividad educativa para mejorar el rendimiento psicomotriz de las nuevas generaciones de Loreto.

No permitamos que se siga agarrando la educación de la selva como un pretexto para la salida de cientos de miles de soles en servicios no otorgados (fluvial) y otro otorgado (aéreo), pero que no se cuenta -según el sistema informático y página del MEF- con la documentación que sustente esos vuelos de manera regular. (L.M.Herrera)