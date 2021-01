Serenos suben a ómnibus para hacer cumplir el uso de la mascarilla a pasajeros

Y sensibilizar sobre los protocolos de bioseguridad para evitar el contagio de la COVID-19.

La mañana de ayer, los serenos del distrito de Punchana decidieron llevar a cabo una campaña de sensibilización sobre el obligatorio uso de las mascarillas, por ello, optaron por subirse a los ómnibus y solicitar a los pasajeros ponerse adecuadamente los barbijos.

Los serenos también recordaron a los choferes de estos vehículos de transporte público que no pueden circular con exceso de pasajeros y que siempre deben también pedir a sus pasajeros cumplir con los protocolos de bioseguridad.

Asimismo, se hizo hincapié en recordar que no deben ir pasajeros de pie y que el aforo en los ómnibus debe ser limitado, además de que no se deben sentar juntos. Todo ello como medida de prevención para no contagiarse del virus mientras se hace uso del transporte público urbano.

De igual forma, los serenos señalaron a la población en general que por esta fiesta de año nuevo eviten salir a las calles para pasear o ir a visitar a familiares y/o amigos, ya que, la pandemia aún no ha sido erradica, por tanto, se recomendó permanecer en caso y pasar las fiestas con los que viven contigo. (R. Graicht)