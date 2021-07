Serenos salvan la vida de perrito que cayó a pozo de 5 metros de profundidad

Hecho se registró en el asentamiento humano Nuevo Versalles en Punchana



Vecinos de Versalles alertaron a los agentes del serenazgo de Punchana del peligro que corría el indefenso can.

Un perro callejero fue rescatado por los agentes del serenazgo, luego de haber caído a un profundo pozo en el asentamiento humano Nuevo Versalles.

La pronta llegada de las autoridades para actuar ante una emergencia pudo hacer la diferencia en el desenlace. Esto fue lo que ocurrió hace instantes, donde un perrito cayó a un pozo de cinco metros de profundidad sin poder salir del lugar por su cuenta.

Fue gracias al llamado de los residentes de la zona, que los serenos llegaron a tiempo para salvar la vida del indefenso animal. Tal como se aprecia en las imágenes, los serenos tuvieron que valerse de una madera para sacar al can.

“El día de ayer, el grupo de serenazgo de Punchana rescató satisfactoriamente a un perrito, luego que éste cayera a un pozo de aproximadamente cinco metros. Esto nos demuestra que nuestros agentes están preparados no solamente para luchar contra la delincuencia, sino también para rescatar a indefensos animales”, dijo el jefe de esta unidad.

Pese a que no se supo cómo pudo caer el perro en esa zona, se confirmó que su estado de salud era bueno. (C. Ampuero)