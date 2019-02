Llegaron antes que los bomberos y controlaron fuga de gas en vivienda.

Ayer en horas de la tarde, mientras personal de la móvil del serenazgo realizaban su patrullaje de rutina, fueron alertados de una fuga de gas al interior de la vivienda Nº 543, ubicada en el jirón Trujillo, distrito de Punchana, de propiedad de Carlos Ramírez Chota.

Al llegar al lugar, los vecinos colindantes al domicilio se estaban alarmando por la fuga de gas que emanaba desde un balón, el mismo que estaba provocando asfixia a los vecinos de la zona. Cabe indicar que en la vivienda donde se registraba la fuga de gas, no se encontraba nadie, por lo que los agentes al no tener la presencia del cuerpo de bomberos, rompieron la puerta e ingresaron a dicho inmueble, aplicando los mecanismos y estrategias aprendidas durante las capacitaciones para control de fuga de gas. Con esta acción oportuna, lograron controlar la situación y evitar una tragedia colectiva.

(C. Ampuero)