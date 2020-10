Serenos de Punchana fueron denunciados por presunta violencia sexual

En agravio de dos jovencitas







Serenazgo de Punchana en el ojo de la tormenta. No les importó absolutamente dañar la buena imagen que estaban realizando con las diferentes intervenciones en esta zona norte de la ciudad.

Tres agentes, integrantes del serenazgo de la municipalidad de Punchana, fueron acusados por dos jovencitas de haberlas realizado presuntamente tocamientos indebidos, mientras se dirigían a sus viviendas.

Según fuentes de la Policía Nacional del Perú, las víctimas de 18 y 21 años de edad, son trabajadoras de un conocido bar de este distrito.

Las agraviadas indicaron que mientras regresaban de laborar, los serenos, Pedro Júnior Zuta Pezo, John Israel Sánchez Salinas y Frank Rengifo Muñoz, procedieron a intervenirlas sin razón o motivo alguno y mientras pretendían subirlas al vehículo del serenazgo, les habrían intentado ultrajar sexualmente y realizar tocamientos indebidos. Este caso de presunto delito contra la libertad sexual, se encuentra en el departamento de investigación criminal bajo investigación.

Por su parte, los representantes de la Municipalidad Distrital de Punchana señalaron que los involucrados fueron separados de la institución mientras duren las investigaciones. Es preciso señalar que uno de los denunciados se encuentra en calidad de no habido.

(C. Ampuero)