Serenos de Punchana clausuran bares clandestinos

En puente Glenda Freitas por incumplimiento inmovilización obligatoria



Agentes del serenazgo de Punchana se constituyeron hasta las inmediaciones del “Puente Glenda Freitas”, donde había varios bares clandestinos que atendían con total normalidad en plena inmovilización y toque de queda, desacatando las disposiciones del Gobierno central, por lo que los agentes del Serenazgo procedieron a disuadir a las personas que se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas sin respetar las medidas de bioseguridad para frenar la covid 19.

Según fuentes del serenazgo, en este operativo se acercó una fémina que se encontraba en la zona manifestando ser policía, la misma, que interrumpía la labor de los agentes del serenazgo en cerrar estos bares clandestinos que denunciaron los vecinos del lugar, además la supuesta policía no quiso identificarse ni mostrar su placa, no siendo todo eso, la mujer insultó con palabras soeces y discriminatorias a los serenos de Punchana por estar cerrando estas cantinas junto a dos sujetos.

La unidad del serenazgo de Punchana teniendo conocimiento de las leyes cumplió con cerrar estos bares, pese a que supuestos policías se opusieron.

(C. Ampuero)