Se transportaban en motocarro y atacaban a sus víctimas con cuchillo

Una menor de 14 años fue víctima del robo de su celular por una presunta nada de “roba celulares”, quienes la redujeron mientras caminaba por las calles Cabo Pantoja con Diego de Almagro, en el distrito de Punchana.

Según la menor, los avezados delincuentes le arrebataron su celular marca Samsung, modelo J7 de color negro valorizado en 1,500 soles, además de 50 soles que tenía en su billetera, mientras transitaba por la calles Diego de Almagro con Cabo Pantoja, “solo vi que de pronto tres sujetos se bajaron de un motocarro, me pusieron contra la pared, me abrieron los brazos y me cogotearon mi cuello con un cuchillo, diciéndome que les entregue mi celular y mi billetera, o de lo contrario me iban a matar, pero me expuse y sin temor a que me pase algo, empecé a forcejear con dos de ellos, es cuando me vio un motocarrista y grité, fue ahí que me soltaron”, dijo la menor.

Entonces los serenos de Punchana junto a la policía, fueron alertados de este caso, y tras una tenaz persecución por las calles Diego de Almagro, Jr. Trujillo, Av. 28 de Julio, Prolongación Trujillo, Sucre, Malecón Perú, Juan del Cuadro, y al no poder escapar, retornaron por las mismas calles, lograron su captura en calle Jane Donayre con 04 de Agosto, en el AH Delicia Manzur.

Los sujetos al ser intervenidos refirieron llamarse Feria Núñez Gonzalo Stuart (32) alias “Negro”, Jorge Shapiama Tello (19), alias “culebra”, quien conducía el motocarro y Carlos Yahuarcani Arirama (23) alias “Víbora”. Tras el registro personal, al primero en mención le encontraron dos celulares, al parecer, que minutos antes habrían hurtado a otras dos personas, aceptando dichos sujetos sus culpas, siendo uno de los celulares marca Samsung, modelo J3 de color negro valorizado aproximadamente en 1,800 soles, el otro celular marca HUAWEY color negro valorizado aproximadamente en 850 soles.

Posteriormente, los intervenidos fueron conducidos a la comisaría de Punchana para la denuncia e investigaciones del caso. (C. Ampuero)