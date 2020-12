Serenos capturan a sujetos que robaron equipo de sonido

Fueron trasladados a la Comisaría 09 de Octubre



No les importó el frio ni la lluvia de la noche y se las ingeniaron para ingresar a robar en una vivienda, ubicada en la zona de “El Maracaná”, en el asentamiento humano San pablo de la Luz. Tres sujetos fueron capturados por personal del serenazgo de San Juan cuando cargaban en su poder dos parlantes y un equipo de sonido en actitud sospechosa.

Los presuntos ladrones, caminaban por la vía pública “contantes y sonantes”, con una sonrisa en los labios porque creían haber hecho el robo de la noche.

Sin embargo, no se habían imaginado que detrás de ellos venia una patrulla de los serenos de la zona sur de la ciudad. Los agentes al preguntarles de la procedencia legal del electrodomésticos, no supieron dar respuesta alguna, fue de esa manera que los tres jóvenes, fueron llevados a la comisaria del sector para las investigaciones respectivas y dar con el propietario del equipo robado.

En todo momento, estas personas no daban muestra de arrepentimiento y cada vez que eran fotografiados esbozaban una larga sonrisa.

Las personas que hayan sido víctimas del delito contra el patrimonio, no dejen de denunciar para que la policía pueda realizar su trabajo y poner a estos sujetos tras las rejas.