Expresó el Mag. Javier Sologuren Anchante, en la ceremonia por el Día del Juez a celebrarse mañana domingo.

Lo hizo parafraseando el himno del PJ en referencia a la coyuntura del país respecto al enfrentamiento del poder legislativo y ejecutivo.

Tal como se había informado el día de ayer, a las 8 de la mañana los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Loreto, acompañados de los servidores públicos de esa entidad, estuvieron en el ingreso del palacio de justicia para observar el izamiento del pabellón nacional, así como entonar el himno del Perú, en el marco de celebración del Día del Juez a celebrarse mañana domingo.

Concluida la actividad, todos los mencionados acudieron a escuchar misa en la parroquia San Agustín. Para luego, a las 11 y 30 am. estar presentes en el auditorio de la CSJL a fin de dar realce a la ceremonia por el importante día. Hoy a las 10 am. un grupo irá al cementerio general a depositar ofrendas florales a los jueces que ya han partido de este mundo. Y el domingo, día central, estarán en pleno en la plaza de armas, para el desfile correspondiente.

DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA CSJL.

“Agradezco a todas las personas que se han dado cita a este recinto para testimoniar la renovación del compromiso de todos los que nos dedicamos a la adjudicatura, los jueces de paz que atraviesan ríos, quebradas, al que se encuentra impartiendo justicia en la frontera de nuestro territorio patrio.

Saludo a mis colegas que en el día a día hacen denodados esfuerzos por mejorar la administración de justicia en esta sede de Corte Superior y en sus provincias. Hoy, como dice nuestro Himno Institucional, ante el enfrentamiento del poder ejecutivo y legislativo, seremos la luz que alumbre la democracia y mantengamos la igualdad.

Una vez más la historia nos pone a prueba, nos esperan tiempos difíciles, será el momento de demostrar a la ciudadanía que se puede confiar en nosotros. Sabemos que aún en regiones tenemos compromisos pendientes como el retraso procesal.

Contamos con nuevos juzgados laborales, extinción de dominio, pero nos falta atender el área penal, la sala penal. Sabremos poner nuestra función ante los ojos del Consejo Ejecutivo, para que vea nuestra Corte Superior y pueda dotarnos de las herramientas a fin de brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

Sabemos también que los juzgados laborales casos de paz letrados y especializados, han colocado el nombre de la Corte como una de las que más procesos atendió y resolvió a nivel nacional. Han sido reconocidos por el consejo ejecutivo del poder judicial. Hacemos llegar nuestras felicitaciones.

De igual modo, pedimos a los demás colegas de otras especialidades, a seguir el ejemplo de un área que hace seis años empezó sin presupuesto, pero que ahora dio sus frutos. Han logrado con su trabajo incorporarse al programa de presupuesto por resultados. En aplicación de la nueva ley procesal laboral.

En el área penal, se ha logrado culminar casos emblemáticos que ahora están en segunda instancia, hay procesos de corrupción y medio ambiente. Siendo en este último que nuestra Corte ha tomado la bandera con iniciativas como plantar un árbol y así generar más vida. Se inició una campaña contra la contaminación en Loreto.

Todo es un trabajo conjunto que se ha logrado entre los jueces y servidores que integran la comisión de acceso a la justicia de personas en estado de vulnerabilidad y comisión de gestión de medio ambiente. Un reconocimiento a la Magistrada Roxana Carrión Ramírez, e integrantes que se desplazan en la región para sensibilizar a la población en este tema y otros de lucha contra la violencia familiar, trata de personas, embarazo infantil.

Un feliz día del juez colegas y que cada día vayamos legitimándonos con nuestras resoluciones, reponiendo la paz e igualdad y luchemos contra la corrupción”, concluyó Sologuren Anchante, recibiendo aplausos de los presentes.

Luego, el Mag. Reynaldo Cajamarca hizo una breve exposición en cuanto a la crisis por la que pasó el poder judicial a nivel nacional al conocerse escuchas telefónicas de algunos magistrados cuestionados en el país.

“…Así lo revelan escuchas telefónicas de importantes miembros del aparato ejecutivo respecto a un reducido número de jueces que traicionaron la alta función encomendada por la sociedad, lo que no deja de ser reprochable. Lesiona la confianza que la comunidad debe tener en la judicatura.

Ante ello los medios de comunicación deben saber difundir e individualizar inconductas funcionales de malos jueces y funcionarios, que además se pueden encontrar en todas las instituciones y no deben generalizar e involucrar a todos los jueces del Perú.

Hay que reconocer el trabajo de jueces honestos con verdadera vocación en administrar justicia, actuando con independencia e imparcialidad, enfrentando con energía y fortaleza los actos de corrupción comprobados, resolviendo conflictos que compromete la libertad, patrimonio y bienestar general de los justiciados. Aunque no sean reconocidos, la conciencia de hacer lo mejor y con justicia basta”, finalizó.

Luego el Mag. Wilbert Mercado, presidente de ODECMA, habló sobre la publicación de la CSJL “La Razón Jurídica”. “Una revista bien trabajada, en papel coche y sobre todo con artículos interesantes del campo judicial, que recomiendo leer detenidamente. Son 50 páginas, que no les demandarán mayor tiempo”, dijo.

Luego se pudo ver a los presentes, detenerse en la página donde había un escrito respecto a “extinción de dominio”. Juzgado a cargo de la Dra. Bethy Palomino Pedraza, quien fue reconocida, entre otros magistrados, el día de ayer en la ceremonia especial.

BRINDIS DE HONOR.

Estuvo a cargo del Mag. Aldo Atarama Lonzoy, presidente de la sala penal de apelaciones, quien hizo un reconocimiento especial para los jueces de Paz, quienes no estaban presentes ya que laboran en los lugares más apartados de la capital de Loreto, pero son quienes lideran la administración de justicia en el marco de una justicia pluricultural en bien de los pueblos ancestrales.

“Y un brindis igualmente por la necesidad de mejorar nuestra administración de justicia, así como luchar constantemente contra la corrupción. Salud jueces del Perú”, con lo que concluyó la ceremonia especial.