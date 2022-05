Expresó la asistenta social de la Beneficencia, aunque paradójicamente, las madres albergadas, están solas a pesar que varias tienen familia.



Algunas por uno u otro motivo, sí están solas con el paso largo de los años encima. Otras no. Cuentan con familiares, pero ellas prefieren estar en la Casa Estancia donde cuentan con nutrición adecuada y un médico como Erwin Ampudia, que vela por ellos desde hace años.

Y también pueden disfrutar de eventos como el de ayer en que se festejó el Día de la Madre. Todas ahí en una hilera, algunas en sillas de ruedas. Todas perfumadas en espera de que inicie el show. Algunas se duermen, otras están más que atentas y hasta salen a bailar como parte de la celebración.

La voz gruesa de Carlos Pérez, comunicador social de la Beneficencia, invade el ambiente dando inicio a la ceremonia con las palabras de la presidenta de la institución Dra. Lilia Reyes.

“Es una fecha significativa para todos, todos sabemos del gran amor hacia nuestras madres. Acá contamos con varias de ellas, a las que hemos querido reconocer y agasajar por la labor desinteresada que realizaron en la crianza de sus hijos” mencionó Reyes Ruiz.

Antes en entrevista para el diario “La Región”, había dicho que ellas habían dado todo por sus hijos y como es la vida, luego los hijos tienen que partir a buscar su propio destino.

“Los tenemos acá y les brindamos la atención esperada, tienen un lugar donde se les atiende en su salud, alimentación, donde reposar, un lugar digno para la última etapa de su vida, a la que todos tenemos que llegar un día.

A veces algunas personas dan que pensar, ya que pudiendo estar con sus madres, envían solicitudes a ver si las pueden recibir acá debido a que no tienen tiempo porque estudian, trabajan, pero que el dinero no les alcanza. ¿Cómo pueden sustentar algo así?” se preguntó.

Siguiendo con el desarrollo del programa, la asistente social Carmen Jiménez, expuso sobre lo valioso de ser una madre de familia.

“Siempre se resalta la abnegación y sacrificio que caracteriza a las madres. Yo pienso que no es un sacrificio, sino que la maternidad es dar y amar sin límites. Ser madre es aprender a hacer todo con una mano, trabajar inspirados por nuestros hijos” mencionó entre otras frases interesantes.

Luego Jiménez, expresó algo que dejó pensando: “Ser madres es tener la absoluta certeza de que nunca más estaremos solas” puntualizó. Sin embargo, la mayoría de mujeres homenajeadas ahí presentes, están solas. Cuentan con la familia de la casa estancia, nada más.

Al finalizar las palabras de la asistenta, ingresó el reconocido cantante Ítalo Isuiza, quien puso nostálgicos a todos los presentes con la balada interpretada.

“Nunca mamá te dejaré, a tu lado quiero vivir. Querida mamá de todas las cosas que hay en este mundo, todo lo bello que se pueda apreciar, tú eres más, por algo tu nombre es mamá.

Perdóname mamá, de corazón yo te lo pido, si alguna vez fui ingrato contigo, perdóname. El amor que tú me has dado, todo lo llevo en mí” cantó Isuiza.

Para romper el momento de nostalgia, ingresaron varias parejas para bailar una polca. Y más adelante un grupo compacto de trabajadores que bailaron e hicieron bailar temas roqueros. Algunos abuelitos movían las manos desde sus sillas de ruedas. Quizá recordando esos días hermosos en que bailaban a rabiar temas rockeros con sus amigos. Sin ningún achaque en los huesos.

Hubo también una representación escénica de las distintas mamás que la vida entrega a sus hijos. Teatro interpretado por las trabajadoras de la casa estancia que arrancó risotadas a los asistentes.

Cosas de la vida. Muchos tienen ahí a sus madres y no van a verlas. Y quienes perdieron a sus madres hace años, no dejan de lado el deseo infinito de volver a ver su rostro o escuchar su voz, aunque sea por una milésima de segundo. Una utopía, por cierto. Este domingo especial, una oración para todas ellas.