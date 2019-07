El tiempo está pasando rápido, muy rápido. Lo sentimos en el día a día, lo palpamos en nuestro ritmo de vida, lo vemos en los registros de fechas donde marcamos los objetivos que queremos alcanzar, pero el tiempo corre o nosotros ya no corremos dejando al tiempo atrás.

Más la duda nos invade y consultamos a gentes de todas las edades, no es posible que cuanto más vigorosidad sintamos, el tiempo nos dé una guiñada imaginaria retándonos a pasarlo.

El sentir es general, ya no tenemos la menor duda, el tiempo se ha vuelto apurado, corre, nos deja atrás, se adelanta mucho y no nos da tregua para poder alcanzarlo porque además es imaginario, es otra de las ventajas que tiene hacia nosotros los simples mortales.

Y las conversaciones van y vienen. Por qué sentimos que el tiempo corre, porque es tirano y vemos al reloj marcar horas de horas a ritmo acelerado. Ya no solo es la etapa de la juventud que pasa literalmente volando, la madurez, la vejez, también se va a un ritmo antes insospechado.

Es así como llegamos al medio año de este 2019, el mes de julio cargado de actividades desde el Día del Maestro Peruano, cumpleaños de seres queridos, la Fiesta de la Patria el 28 de Julio, la llegada de un dinero adicional por los decretados aguinaldos.

Ello en tono festivo, pero hay graves problemas que se iniciaron a principios de año y que también quienes esperan soluciones han sentido volar los meses y no hay visos de solución que consuele el tiempo pasado.

El séptimo mes no es como el séptimo arte que nos podría preparar un final a gusto, feliz, complaciente, exitoso, brillante, lleno de cariño, solidarios, transparente, etc. cuánta emoción positiva nos podría ocurrir.

El escenario en que nos movemos nos obliga a seguir apuntando hacia la lucha por nuestros sueños, así pase el tiempo rápido, así el pliego de reclamos, la agenda de problemas, la plataforma de lucha, los contratos por firmar a nivel de Estado,; caminen contradictoriamente, lentísimo.

No les llega el efecto del tiempo que vuela y por tanto podría resolver todo tan rápido. La esperanza permanece. Bienvenido mes de julio.