Este sábado 26 de febrero de 2022 es el examen de admisión a la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), modalidad general, y muchos jóvenes postularán por lograr acceder a las vacantes disponibles en esta primera etapa. Hay algunos detalles que los postulantes deben conocer para evitar tener problemas al momento del ingreso a los locales donde rendirán la prueba de manera presencial.

Debido a los protocolos de bioseguridad exigidos por el Ministerio de Educación, es obligatorio asistir con doble mascarilla quirúrgica (en caso de asistir con mascarillas N95 o KN95 sólo es necesario una), carnet de vacunación físico o impresión del carnet digital. También deben presentar en la puerta de ingreso: la hoja de identificación impresa del postulante; DNI original, lápiz 2B, borrador blanco, y tajador.

Objetos prohibidos: bajo ninguna circunstancia se permitirá el ingreso a los locales de admisión a los postulantes que lleven consigo objetos no permitidos según el Reglamento de Admisión como son, celulares, relojes, equipos electrónicos, gorros, lentes oscuros, mochilas, carteras, billeteras, collares, pulseras, anillos y vestimenta no apropiada como polos y blusas sin mangas (bividís), bermudas, shorts pequeños, etc.

Los objetos no permitidos serán requisados en la puerta de ingreso. Para garantizar la seguridad y transparencia del proceso, la Dirección de Admisión ha solicitado el acompañamiento de efectivos de la Policía Nacional y el Ministerio Público. Se pide a los postulantes que cumplan con las disposiciones para que el ingreso y la salida de los locales se haga de manera fluida y sin complicaciones.

Los postulantes que desean conocer el local donde rendirán la prueba y su ubicación, pueden averiguarlo de manera personal en el siguiente enlace:

https://consultaubicacion.appadmision-unapiquitos.com/?fbclid=IwAR3d6tZHB-UP2-Kgf-vKERvaZuVy4lYDvWN0He-aqCE-Dkox7M2OncYkCpk