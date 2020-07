Señora denuncia que primero salió bono para su hermano y después desapareció

Ayer quiso contactarse con la ministra del Midis para hacerle conocer.

Pero no pudo hablar con ella debido a que la autoridad ministerial tuvo una amplia reunión con personal de la agencia de enlace del Midis en Iquitos.

Columba Domínguez Chapillequén, expresó que su hermano Jerry (65), quien en su vida se dedicó a trabajos eventuales y que hoy la pasa mal debido a la diabetes, salió beneficiado con el bono universal, pero que luego de estar en lista, cuando fueron al banco de la nación, ya no estaba.

“Yo quiero hablar con la ministra para saber qué se puede hacer. Mi hermano salió beneficiado con el bono, tenemos el pantallazo del momento en que está su nombre y le dicen que puede acercarse a cobrar.

Vamos al banco de la nación y nos pidieron una clave, pero nunca a mi hermano le dieron tal clave. Nunca le llegó, volvimos a ver y pedimos que verifiquen en pantalla, pero ya no estaba su nombre. Pero tengo el pantallazo y eso le quiero mostrar a la ministra, saber qué ha pasado”, contó la señora Columba (Fono 941837223).