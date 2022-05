–Ciudadanos son propensos a enfermedades respiratorias.



El jefe de SENAMHI Loreto, Marco Paredes, afirmó que la seguidilla de lluvias y baja temperatura en la región se debe a un nuevo friaje; el segundo de los 12 pronosticados para el presente año en esta parte del país, con temperaturas que oscilan entre los 23 grados en horas de la mañana y 29 en horas de la tarde.

El especialista especificó que este fenómeno afectará principalmente a las provincias de Ucayali, Requena y Alto Amazonas, que tendrán al núcleo de lluvias, pero también afectará a Maynas, que tendrá la mayor presencia de nubosidad y ráfagas de viento, características que mantendrán ausente al brillo solar durante horas del día.

El ingeniero Paredes indicó que SENAMHI se encuentra en un trabajo de sensibilización con las autoridades sobre el incremento de enfermedades respiratorias producto de la combinación entre el elevado nivel del agua (por la creciente), y las bajas temperaturas.

Dato que confirmó a Diario La Región la licenciada Clara Bustamante, sub directora de la DIRESA Loreto, quien explicó que la región experimenta un incremento de procesos respiratorios. Aunque aclaró que (en su mayoría), se trata de procesos de gripes o resfriados habituales, y no casos de Covid o Influenza. De todas maneras, exhortó a no descuidar los cuidados correspondientes.(A. Padilla)