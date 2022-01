Sin embargo, se esperan tormentas para el jueves y viernes.



El encargado de SENAMHI Loreto, Marco Paredes, informó ayer por la mañana que la ola de calor que se presencia en la región durará hasta mañana, miércoles 12 de enero, luego de más de una semana de altas temperaturas.

De acuerdo al ingeniero Paredes, entre el jueves y viernes de esta semana las condiciones de tiempo serán más acordes a esta época del año, pues el pronóstico es de tormentas con fuertes ráfagas de viento y descargas eléctricas.

En ese sentido, el especialista exhortó a la población a tomar sus precauciones para evitar daños a domicilios, recomendó no botar basura en las calles para no obstruir las canaletas e indicó que es importante que las personas no se expongan a la lluvia para evitar enfermedades respiratorias, sobre todo en medio del rebrote de casos Covid y la epidemia de influenza.

Finalmente, Marco Paredes explicó que los ríos de la Amazonía presentaron una disminución por la ola de calor, pero que esto cambiará en las siguientes semanas por las lluvias que caerán en la selva alta y sobre todo, en el territorio loretano. (A. Padilla)