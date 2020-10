Semana Forestal 2020 con “Concurso de Canto” y “Feria Agroforestal”

Premios de 1500, 1000 y 500 soles para el 1°, 2° y 3° lugar del concurso de canto.



Una semana de celebración muy atractiva con diversas actividades tendrá la “Semana Forestal 2020” donde puede participar la familia, los investigadores, especialistas, profesionales afines y público interesado en general.

El cronograma de actividades inicia el lunes 02 de noviembre con la ceremonia de lanzamiento de la “Semana Forestal 2020”, será a las 8:00 am., en el centro poblado El Varillal, ubicado en el km. 14.9 – carretera Iquitos – Nauta, a las 8:00 am.

El martes 03 de noviembre se realizará la actividad Biohuertos Urbanos, con la participación de los beneficiarios de la Junta Vecinal Claverito, ubicado en la zona baja de la Plaza Clavero, a las 8:00 am.

El mismo martes se desarrollará el “Foro: Sector Forestal y su Contribución a la Reactivación Económica de Loreto” que será mediante transmisión en Facebook Live, a las 6:00 pm.

Al siguiente día el miércoles 04 de noviembre, la ciudadanía de todas las edades podrá disfrutar de hermosas fotografías en la exposición por la “Semana Forestal 2020”, que se llevará a cabo en la plaza Sargento Lores, a las 5 pm.

El cronograma continúa el mismo miércoles las 5:00 pm, por Transmisión Zoom, previa inscripción, con el conversatorio “Contribución de las Mujeres al Sector Forestal Maderable de Loreto”.

Un cronograma variado que el día jueves 05 de noviembre se lucirá también con la Visita guiada al “Bosque de Huayo”, ubicado en el km. 13.8 de la carretera Iquitos – Nauta, a las 8:30 am., donde adultos y niños pueden disfrutar.

Y para contribuir con la canasta alimenticia y mostrar los logros de los cultivos, el viernes 06 de noviembre se realizará la gran “Feria Agroforestal”, en la sexta cuadra de la calle Ramírez Hurtado (exteriores de la Direpro), con la venta de productos desde las 6:00 am.

Y cerrando la “Semana Forestal 2020” también el viernes 06 de noviembre se realizará la final del concurso: “Canto Forestal” que será transmitido en Facebook Live a las 6:00 pm., conociendo a los finalistas y ganadores de este año con atractivos premios de 1500, 1000 y 500 soles para el 1°, 2° y 3° puesto.