“Semana Forestal 2020” afianzó acercamiento de la Gerfor a la población

Loreto con sus 28 millones de hectáreas tiene un potencial de producción agraria y forestal.



Un 80% de niños de Loreto no están familiarizados con el bosque y es por ello que la “Semana Forestal 2020”, a través de las actividades programadas por la Gerencia Regional de Desarrollo Forestal y de Fauna Silvestre – GERFOR del Gobierno Regional, ha buscado afianzar su acercamiento con la población.

La “Semana forestal 2020” se desarrolló del 02 al 06 de noviembre. “Hemos querido hacer algo distinto, acercarnos más a la población iniciando las actividades desde el centro poblado “El Varillal”, ubicado en el km. 14.9 de la carretera Iquitos – Nauta, además de las ocho sedes provinciales”, expresó el Gerente de la GERFOR.

Fue una programación variada que incluyó la entrega de mobiliario escolar con madera intervenida, diferentes conferencias, con manifestaciones culturales en la exposición fotográfica y en el concurso de Canto Forestal, así como el contacto con la población en la feria Agroforestal, donde se obsequió plantones de especies frutales y maderables.

“Producir hortalizas orgánicas dentro de nuestros hogares, es un paso importante que damos a conocer a la comunidad”, además que los mismos se ofertaron a precios de feria, siendo una forma de demostrar “que Loreto, con sus 28 millones de hectáreas, tiene un potencial de producción no solamente agraria, sino también forestal”, precisó Terán Piña.

En cuanto a las actividades virtuales, el Foro: “Sector Forestal y su Contribución a la Reactivación Económica de Loreto”, el coordinador de la actividad, Jorge Solignac, comentó “durante los días más difíciles de la pandemia hemos reforzado este tema de poder reactivar el sector forestal sobre la base de nuestros recursos forestales existentes”.

También resaltaron por su gran importancia el Foro “Información Forestal al Alcance de la Ciudadanía” y el Foro “Contribución de las Mujeres al sector Forestal Maderable de Loreto”, donde ya tenemos un buen número de profesionales ingenieras haciendo labores de campo e investigación.

Entre otras actividades, la visita guiada al “Bosque de Huayo” nos lleva a la frase “Nadie cuida lo que no ama y nadie ama lo que no conoce”, por lo que desde ya el constante acercamiento de la GERFOR hacia la población contribuirá a que se reconozca y sostenga el territorio rico en recursos forestales y de fauna silvestre.