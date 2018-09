La semana pasada el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo-Mincetur, firmó un convenio con la Marina de Guerra del Perú para fortalecer la seguridad turística en los ríos amazónicos de la región Loreto, que como es de conocimiento público ha venido registrando asaltos por “piratas del río” a embarcaciones turísticas, generalmente con visitantes extranjeros.

Esta es una buena noticia. Que la Marina de Guerra se involucre de una forma muy puntual en lo que a garantizar la seguridad a los visitantes tantos nacionales como extranjeros que atraídos por los encantos de esta parte de la selva peruana, tienen a bien visitarnos.

La importancia de este convenio específico también radica en que como es del entender general, la Marina de Guerra del Perú como su mismo nombre lo dice, tienen una alta preparación en temas estratégicos de seguridad y de ofensiva en tiempos bélicos, pero oportuna esta participación ahora en tiempos de paz cuando tenemos graves problemas de inseguridad interna, que bien cae aprovechar los conocimientos de nuestros marinos.

Se conoce que de acuerdo al convenio, será la Dirección General de Capitanías y Guardacostas (o podría ser guardaselva), recibirá una donación de 10 motores fuera de borda, que serán entregados con sus respectivos sistemas de mando y dirección. Se fortalecerá las tareas de control en los ríos Amazonas, Marañón, Ucayali, Napo, Itaya y Momón.

También se dio a conocer que la alianza estratégica se desarrolla desde el 2010 y se ha logrado recudir los actos delictivos en el ámbito fluvial del corredor turístico amazónico, de gran importancia para seguir fortaleciendo la imagen y posicionamiento del Perú como un destino seguro y competitivo.

Respecto a las estadísticas de asaltos a embarcaciones turísticas en los últimos años, no se han proporcionado datos, por lo que no podemos aseverar en función de qué cifras han disminuido. Tal vez porque la Policía Nacional del Perú y su sección de Turismo no aparece en este convenio. Hubiera podido ser y es, de hecho una pieza importante en la lucha contra la delincuencia común en tierra y en los ríos.

Este convenio de hecho es alentador, pero preocupa que ya va cumplir 10 años de existencia como estrategia de seguridad y no podemos afirmar que en nuestros ríos se ha ido de menos a más la seguridad. La percepción no es esa. Sentimos que falta mucho por implementar, teniendo en cuenta que estamos creciendo como destino turístico, no en vano se vienen dando grandes y pequeñas inversiones en hotelería, todas de calidad en la categoría que ostentan para turistas de diversas posibilidades económicas.

Nos parece que hay un vacío en este convenio. Si bien Capitanía de Puertos es la administradora de la navegación fluvial, la participación de la Policía de Turismo-PNP, puede fortalecer aún más esta alianza, incluyendo a la División de Criminalística policial, que si bien es implícita su participación, queda como un vacío.