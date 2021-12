SEGUNDO REMATE JUDICIAL VIRTUAL

Exp. 00125-2017-0-1903-JR-CI-01 seguido por BANCO DE CRÉDITO DEL PERU, sobre EJECUCIÓN DE GARANTÍAS contra AMÉRICO VILCHES SILVA Y ORFELINDA PARIACURI BERNILLA, el Juez del Primer Juzgado Civil de Maynas, JUAN ANTONIO VEGA TELLO, Especialista Legal NATALI RÍOS ARMAS; ha encargado a la Martillero Público Dra. Patricia Victoria Vásquez Zubieta la realización de la diligencia de SEGUNDO REMATE VIRTUAL del inmueble ubicado en ASENTAMIENTO HUMANO MARGINAL MANUEL PACAYA MZ-31 LOTE 2A del distrito Nauta, provincia y departamento de Loreto, inscrito en la Partida Nº P12068568 del Registro de Predios de la Zona Registral N° IV-Sede Iquitos-Oficina Registral Loreto. TASACION: US$. 146,244.45 DÓLARES AMERICANOS. BASE DEL REMATE: US$. 82,871.86 DÓLARES AMERICANOS, equivalente a 2/3 de la tasación menos 15%. AFECTACIONES: 1) HIPOTECA: Inscrita en el asiento 00004 a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, hasta por la suma de US$. 31,971.00 DÓLARES AMERICANOS. 2) MODIFICACIÓN DE HIPOTECA: inscrita en el asiento 00006 a favor del BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ, hasta por la suma de US$.98,999.00 DÓLARES AMERICANOS. LUGAR, DIA Y HORA DEL REMATE: 20 de diciembre de 2021 a horas 10:00AM, a través de la plataforma Virtual Google Meet: https://meet.google.com/rjd-tuxk-wap. El remate estará a cargo de la Dra. Patricia Victoria Vásquez Zubieta Abogada-Martillero Público con Registro N° 315-SUNARP (Teléfonos 952-715456-995960240) REQUISITOS PARA SER POSTOR: Deberá presentar ante la Martillero Público, enviándola tres horas antes del remate (plazo máximo) al correo electrónico patriciavvz68@gmail.com, pvasquezz1@hotmail.com en un solo archivo PDF: 1) DNI (ambos lados) del postor, CARNET DE Extranjería (si se trata de un extranjero que resida legalmente en el país) y/o en todo caso documento que acredite RUC y Vigencia de Poder expedida por la SUNARP, con una antigüedad de no más de 30 días calendarios de expedida, de la persona representante de aquella (jurídica o no) que participará como postor. 2) Arancel Judicial por participar en remate judicial Código N° 07153 por S/ 880.00 Soles, consignando Juzgado Civil de Maynas, número de expediente, documento de identidad o RUC. 3) Efectuar el Depósito Judicial en el Banco de la Nación de una cantidad no menor al 10% del valor de la tasación US$ 14,624.45 DÓLARES AMERICANOS. 4) Una vez comprobada la documentación remitida, la Martillero Público remitirá al respectivo correo electrónico, el enlace (link). 5) Concluido el acto de Remate, el adjudicatario deberá permanecer en contacto con la Martillero Público a fin de concluir con levantar el acta y firmar la documentación que sea necesaria y que exija; y debe depositar el saldo de precio de adjudicación dentro de tercer día de cerrada el acta. Los honorarios del Martillero Público serán de cargo del adjudicatario, conforme al Art. 18° del Reglamento aprobado por D.S. 008-2005-JUS) y están afectos al I.G.V. Iquitos 14 de octubre de 2021.

PATRICIA VICTORIA VASQUEZ ZUBIETA

Martillero Público

Reg. N° 315

