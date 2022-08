Expresó el presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto Dr. Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas.

En el marco del Día del Juez a celebrarse hoy 4 de agosto de 2022 en todo el país.



Por el especial motivo se ha preparado un programa que inicia a las 8 de la mañana con el izamiento del pabellón nacional. A las 8 y 30 am será el acto paralitúrgico, mientras que la sesión solemne será a las 10 am en el auditorio de la CSJL. Sobre el día especial se conversó con el presidente de la corte de justicia de Loreto.

“Estamos viviendo épocas muy difíciles. El autoritarismo que se ve en el país ya está apuntando contra el poder judicial. Ya surgieron voces contra la misma presidenta del poder judicial respecto a decisiones de magistrados en dos casos y hasta 3. Uno, la elección del Defensor del Pueblo. El otro sobre la Sunedu y el tercero, mediante un amparo en Arequipa; respecto a amenazas que están vertiendo contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones.

Advirtiendo al congreso que cese ese tipo de aptitudes. Al congreso que tenemos no le gusta que los jueces los llamen al orden. Pero es función de los jueces controlar la constitucionalidad, la legalidad y ver si están de acuerdo a los Tratados Internacionales y las decisiones de los otros poderes del Estado.

¿Quién protege los derechos de las personas? El poder judicial tiene que dictar las sentencias. No hay ningún ente autárquico, que nadie lo controla. Así como el Tribunal Constitucional viene y le dice al poder judicial lo que decide, por lo que hay que aceptarlo” habló el presidente de corte.

¿Y si nos colocamos en el plano regional, qué reflexión en el día del juez?

-Tenemos que continuar reforzando la lucha contra la corrupción, el trabajo se tiene que hacer. Continuar con firmeza y fortalecer la independencia de los magistrados. Que no tengan temor ante esa andanada que se viene dando en contra de las magistradas, de la primera sala sobre todo y de los juzgados de investigación preparatoria, por sus valientes decisiones.

Igual hay ataques a la presidencia. Incluso el Colegio de Abogados de manera insólita se pronuncia y dice a la Junta de Colegios de Abogados del Perú que estoy ofendiendo a los abogados, lo cual es falso. Los otros sacan un pronunciamiento sin revisar las cosas, perfecto ya lo hicieron.

¿Nosotros vamos a seguir trabajando? Sí. ¿Nos vamos a sentir opacados? No. Nuestra función es impartir justicia, si eso no le gusta a cierta gente, mala suerte. Nosotros tenemos que proceder de acuerdo a ley.

El mensaje está enfocado en fortalecer la independencia, porque si no hay independencia no habrá decisiones justas y la gente va a tener miedo. O no va a venir porque va a decir que es en vano, porque nunca le van a dar la razón, pese a que la puede tener.

Tenemos que ir eliminando la corrupción de manera progresiva. No vamos a decir desaparecer porque es un problema generalizado y lo vemos todos los días, eso es frustrante. También es cierto que para que el poder judicial haga un buen trabajo, necesita que en el área penal el ministerio público haga una buena labor porque así existen los insumos suficientes para dictar una buena sentencia.

¿No se ha podido lograr un juzgado anticorrupción?

-El tema depende de Lima. Lima nos está recortando. Teníamos presupuestos aprobados para determinados proyectos de compras y nos acaban de informar que han suprimido porque están priorizando proyectos para otras cortes más grandes.

La gerencia privilegia a las más grandes y recorta a las pequeñas. Lamentablemente no creo que exista la posibilidad de contar con un juzgado anticorrupción en estos meses. Hay que seguir gestionando y espero que el siguiente logre el presupuesto necesario.

Acá se necesita renovar el sistema eléctrico. Está aprobado el proyecto, pero camina a paso lento, eso demuestra el poco interés de la gerencia de Lima en que las cosas vayan con celeridad. Si ocurre algún hecho como riesgo de incendio, con todas las pérdidas que ello significaría; se le denunciará al responsable por omisión.

¿En pocas palabras, qué mensaje para los magistrados de la Corte Superior de Justicia de Loreto?

-Que sigan firmes, que continúen trabajando porque el presidente de esta corte los respalda.