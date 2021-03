“Seguimos bregando para que en Semana Santa el rubro turístico tenga un respiro y no siga paralizado”

Mencionó el empresario Carlos Acosta, miembro de Caretur.



A quien se le ubicó para conocer la situación del mencionado rubro en cuanto a la primera semana sin cuarentena.

“Llegar a Iquitos es por vía aérea, traer a turistas nacionales que es el primer objetivo sigue siendo negativo porque requieren pruebas moleculares o antígenos para los pasajeros cuando vengan o retornen a Lima y eso encarece al paquete turístico. Esto desanima mucho al turismo nacional.

Si bien la cuarentena se ha levantado, la expectativa del turismo nacional prácticamente sigue siendo limitado por el tema de las pruebas que tienen que tomarse para venir e ir a Lima. Con esas pruebas el costo de todo lo presupuesto, se eleva. Ahora apuntamos al turismo local, para los que deseen ir un fin de semana a los albergues” mencionó Acosta.

¿Aunque también están dando tarifas muy reducidas para captar algunos grupos?

-Se brinda servicios a brigadas que vienen a apoyar a EsSalud, están con “tarifa covid” como les decimos. Un muy buen servicio con tarifas bajas. Eso nos permite tener un margen de ingreso para seguir operando y no cerrar. Acá se paga la luz igual, así ahorres o no ahorres energía.

Los restaurantes también la están pasando mal…

-Sí. Está el tema del aforo solo con un 30% que limita los ingresos. Como CARETUR se ha enviado un documento a la Premier para que reconsidere el tema de la obligatoriedad de las pruebas moleculares para viajar ya que ello afecta el presupuesto de los turistas.

Así como el tema de restaurantes a fin que tengan más aforo quizá un 50% y ahora estamos esperando la respuesta. Aún Maynas está como riesgo extremo y mientras no baje el gobierno va a seguir manteniendo esas restricciones.

Todos seguimos bregando para atraer a mayor cantidad de turistas nacionales. Esperamos que pronto se superen esas trabas y tener una Semana Santa que nos dé un respiro de algún modo y no siga paralizado.