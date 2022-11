No les interesa el bienestar del distrito



Inaceptable. La Junta de Autoridades del Puinahua (JAP) denunció que la Asociación Indígena de Desarrollo y Conservación del Bajo Puinahua (AIDECOBAP) busca perpetrar una masacre en Bretaña, capital del Puinahua, con el pretexto de una movilización que, a la luz de los hechos, no tiene nada de pacífica.

La denuncia de la JAP -dirigida al Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio del Interior, la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Energía y Minas, entre otras autoridades- muestra a un seguidor de AIDECOBAP que, cual si fuera un delincuente con el mínimo respeto por la vida, ataca con una lanza a un poblador que solo atina a protegerse.

Las imágenes de las agresiones de AIDECOBAP y del amedrentamiento a ciudadanos que rechazan su medida de fuerza fueron entregadas a representantes del Gobierno en la reunión de coordinación del 05 de noviembre, donde la asociación se retiró tras proferir amenazas sin importarle los reiterados pedidos del Ministerio de Energía y Minas para mantener el diálogo.

La JAP informó que en la reunión, que fue convocada por el Gobierno, el presidente de AIDECOBAP, James Pérez, y su asesor Jorge Tacuri demostraron que “no les interesa el bienestar del Puinahua” porque se mostraron como lo que son: “Títeres manipulados por oscuros intereses”.

“Los verdaderos hijos del Puinahua no dejaremos que estos falsos líderes nos manejen. Ellos ya demostraron su ineficacia y mal manejo pues llevaron a la ruina a muchos pueblos asentados en las áreas de influencia de otros lotes petroleros”, afirmó Julio Sampaya, presidente de la JAP, al señalar que AIDECOBAP se caracteriza por su inclinación al engaño y la mentira.

También alertó que la llamada plataforma Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera ha difundido un video editado para mostrar a la JAP como un grupo violento pero en la grabación no se observa ninguna amenaza de su parte.

“Sin ánimo de confrontación, te invitamos James Pérez a venir a Bretaña a escuchar al pueblo que no quiere enfrentamientos y veas tú mismo cómo están sufriendo a los que tú llamas hermanos, mientras tú estás feliz en Iquitos”, aseveró.

La movilización armada promovida por AIDECOBAP es el reclamo a un supuesto incumplimiento de PetroTal a acuerdos que se están abordando en la denominada Mesa Técnica del Lore 95, donde participa la empresa, la asociación, la JAP y el Gobierno.

“¿Dónde está el Estado, los defensores de los Derechos Humanos? Aquellos que siempre hablan de la criminalización de las protestas, del famoso control territorial, frases que únicamente son empleadas para ocultar lo que realmente son estos actos: violencia y crimen organizado”, cuestionó la JAP.