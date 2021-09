En beneficio de los vecinos del Pasaje Flor de Punga



Vecinos del Pasaje Flor de Punga en Belén se sienten muy agradecidos por el trabajo articulado realizado por parte de Sedaloreto y la Municipalidad de esa jurisdicción con su alcalde Gerson Lecca García, quien se encargó de hacer efectiva la donación de importantes materiales para optimizar el sistema de saneamiento de esa zona.

Los moradores de este lugar manifestaron que las tuberías con las que cuentan no brindan un servicio adecuado debido a su antigüedad por lo que la mayoría presentaba fugas de agua potable en sus domicilios, lo que conllevó a que demandaran apoyo de la EPS para solucionar su problema antes de que se inicie el proceso de pavimentación, toda vez que de no atender este pedido podría, finalmente, ser un gran problema a futuro.

El proyecto, denominado “Renovación de Vías de acceso Participación segunda Etapa”, se viene realizando en varios pasajes y calles de Belén y está a cargo del Gobierno Regional.

Cambio de tuberías

Personal del Dpto. de Ingeniería de Sedaloreto estará apoyando con la dirección técnica del cambio tuberías en todo ese tramo por presentar mucho desperdicio de agua potable, en tanto, el personal del área de imagen se comunicó inmediatamente con el alcalde, quien se comprometió a donar las tuberías y materiales para que los vecinos tengan una mejor calidad de vida y un adecuado sistema de saneamiento.

Los materiales donados son: 10 tubos de 3”, 4 tubos de ½”, 9 abrazaderas PVC, 2 cemento transparente para PVC, 20 cintas teflón, los mismos que servirán una vez para realizar el cambio de las tuberías, en tanto, el personal de Sedaloreto brindará soporte técnico.

Fuga fue reparada

El personal operativo del Departamento de Redes y Alcantarillado realizó una reparación en una tubería de impulsión de fierro fundido de 24 pulgadas, trabajo en el que fue necesario realizar el cambio de corporatión de una instalación domiciliaria ubicada en la calle Alzamora cdra. 9, que presentaba desperdicio del liquito elemento, afectando también a los vecinos.

Sedaloreto hace un llamado a los usuarios para que, si detecta algún desperdicio de agua potable, falta de agua, robo de medidor o buzón, se realicen las llamadas respectivas al 0800-181-10, (065) 264343, 366271, 264835 o nuestro WhataApp 965962357 de lunes a viernes de 7:30 am a 4:15 p.m.