Intervienen conexión clandestina de Agua Potable en Yavarí



Personal de Sedaloreto realizó un operativo para intervenir una vivienda cuyo propietario es reincidente en el delito del hurto de agua, mediante una conexión clandestina en la casa ubicada en calle Yavarí N°452, distrito de Iquitos

La intervención la encabezó el gerente Comercial, Gerardo Mondragón junto a un equipo de técnicos de cortes y rehabilitaciones de la empresa, contra el usuario clandestino, con código de suministro 69500, quien mantiene una deuda de un año, que supera los 4 mil soles.

Por ser reincidente con conexión clandestina, pese a que anteriormente se le cortó el servicio por el mismo delito, el sujeto no solo no escarmienta, sino que volvió a usar el agua ilegalmente pese a que la EPS le brindó las facilidades para ponerse a derecho.

Hay que resaltar que Sedaloreto se vio obligada a proceder al levantamiento de la conexión, se notificó al intervenido para su regularización, informándole que tendrá que pagar el total de la deuda.

Cabe precisar que el hurto de agua es un delito que se sanciona con pena privativa de la libertad no menor de tres ni mayor de seis años, según el artículo 186 del Código Penal, inciso 6, toda vez que las redes de agua potable solamente pueden ser manipulados por el personal calificado de la EPS.

Riesgo de contaminación en el sector

Además, que esta conexión clandestina genera contaminación del agua desde la red matriz, ya que se manipuló la caja exponiendo la red y generando alto riesgo de contaminación del agua potable en todo el sector.

“Sedaloreto pide la colaboración a los vecinos, a fin de que sean ellos los que nos alerten para realizar una rápida intervención. Se recomienda a la población cuidar el agua y denunciar a los clandestinos, advirtiendo que gente inescrupulosa están manipulando las redes y usan el agua sin cancelar por el servicio. No podemos permitir que otros utilicen él agua que tú pagas”, puntualizó el señor Mondragón.

Usuaria Morosa atenta contra la integridad física de los Operarios de la EPS Sedaloreto.

un grupo de trabajadores que se encontraban realizando un corte de conexión de agua en la vivienda de la calle Yavari cuadra 4 ,usuaria morosa y clandestina, desde su 2do. Piso de vivienda, la iracunda les arrojó agua hirviendo seguido de insultos y términos irreproducibles, lo que es totalmente grave dado que pudo haber puesto en peligro el cuerpo y la salud de los trabajadores que estaban ejecutando corte del servicio de agua por mantener deuda antigua de más de S/, 4,000 soles, que felizmente no ocasionó daños graves.

La ofensiva usuaria estuvo con servicio cortado y notificado, sin embargo, por su paste contrato y pago a terceros para una rehabilitación ilegal, en vez de acogerse a las facilidades para cancelar o fraccionar su deuda, pagó a terceros para que le reconecten convirtiéndose en usuaria clandestina, que hurtaba el agua desde el año pasado.

La población a través de las redes sociales y los medios de comunicación que fueron testigo de estas insanas acciones repudiaron, porque se podría estar lamentando de mayores consecuencias.