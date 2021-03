Sedaloreto realizó la limpieza de los buzones en Juan Pablo II

Alcantarillas se encontraban colapsadas por gran cantidad de desperdicios



El personal técnico del Departamento de Redes y Alcantarillado de la EPS Sedaloreto realizó trabajos de limpieza y desatoro de los colectores en los módulos N°20 y N°44 en la Asociación de Propietarios del Conjunto Habitacional Juan Pablo II, ubicado en el distrito de San Juan Bautista.

En el módulo N°20 se realizó la limpieza de dos buzones y dos cajas de registro (tubería de 8” y 6” respectivamente) ejecutándose dicho trabajo en 60 metros de tubo PVC, quedando el sistema optimizado para el servicio. Asimismo, en el módulo N°44 se realizó la misma labor en cuatro buzones con tubo de concreto de 8”, en 100 metros del tubo, quedando ambos módulos limpios y desarenados.

Por la complejidad del problema, a causa de la gran cantidad de basura que había en dichos buzones, se tuvo que emplear la maquina hidrojet para realizar el desatoro. En conformidad del trabajo que se realizó, se dejó un acta de que garantiza la buena ejecución de esta labor.

No se debe arrojar desperdicios al desagüe

Cabe resaltar que la EPS realiza este tipo de trabajos de limpieza de los buzones de alcantarillado de forma periódica en la zona en mención y en toda la ciudad de Iquitos, encontrándose, en la mayoría de las intervenciones, gran cantidad de grasas, residuos de comida, basura, botellas de plásticos, palos y otros inservibles que son arrojados por los mismos ciudadanos, que carecen actúan de manera irresponsable, toda vez que estas acciones generan atoros y colapsos en el sistema.

Por tal motivo, el Departamento de Redes y Alcantarillado brindó las recomendaciones pertinentes a los moradores de esta zona para el cuidado de los colectores, tales como no arrojar basura en los sumideros, ni cerca de ellos.

Se tiene que esperar el paso del carro recolector de basura, porque los buzones no son basureros. Tampoco se deben arrojar aceites en los drenajes, entre otras recomendaciones, que deben ser implementadas por la ciudadanía en general para el debido cuidado de las alcantarillas.