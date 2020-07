Sedaloreto desatora buzón totalmente colapsado en calle Putumayo cuadra 6 

Personal técnico retiró enormes tablas y desperdicios arrojados al alcantarillado

Palos, tablas de encofrado, bolsas plásticas, botellas, en pocas palabras desperdicios que imposibilitaban el adecuado funcionamiento y operatividad del sistema de alcantarillado fue retirado por el personal técnico de Sedaloreto, que respondió de inmediato, con el desatoro de un buzón completamente colapsado en la calle Putumayo.

El jefe del departamento de Redes y Alcantarillado de la EPS, Ing. Raúl Flores, informó que los técnicos tuvieron que usar varillas de desatoro para cumplir con los trabajos de descolmatación, e incluso, el personal, debidamente equipado con EPP, ingresó a la alcantarilla para retirar la gran cantidad de tablas de encofrado arrojadas en el buzón, procedentes de una mala ejecución de obra realizada a pocos metros de la zona afectada.

El especialista hizo un llamado a la población a entender que el sistema de alcantarillado no puede ser utilizado como lugar de arrojo de desperdicios, toda vez que ocasiona el deterioro de las redes de alcantarillado y atoros y colapsos que afectan la salud pública y el ambiente.

Operación Alcantarillado

Flores recordó que Sedaloreto tiene el compromiso de preservar la salud pública, usando en muchos casos, sus equipos como maquinarias Hidrojet, para el mantenimiento y limpieza de los sistemas de alcantarillado de la ciudad.

Prueba de ello, además, es que hasta hace unos meses atrás, el programa nacional de limpieza de colectores “Operación Alcantarillado”, promovido por el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento y el Otass, cumplió hasta dos etapas en la limpieza y mantenimiento preventivo de las redes de desagüe de Iquitos.

Una vez concluidos los trabajos, el Ing. Flores reiteró su exhortación a la población a NO botar desperdicios de ningún tipo en los colectores o desagües. “Cuidemos nuestro sistema de alcantarillado, los buzones, cunetas, sifones NO son basureros”, anotó el funcionario.