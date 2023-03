Gobierno Regional aun no acondicionó locales para realizar las clases



El nivel secundaria del centro educativo Rosa Agustina Donayre de Morey de la ciudad de Iquitos, aun no inició el año escolar debido a que el Gobierno Regional de Loreto todavía no acondicionó los dos locales destinados para la educación de los escolares.

Según la profesora Adela Mesía Cornejo, directora del centro educativo, los locales ubicados en la cuadra uno de la calle Brasil y la cuadra seis de la calle Morona, aun no fueron acondicionados para poder realizar las clases, trabajos que espera sean culminados esta semana para poder programar una fecha.

“Aun falta que se acondicionen las aulas, falta revisar los servicios higiénicos y creo que todavía falta mobiliario escolar para los colegiales. Por ese motivo no podemos indicar una fecha probable para el retorno a clases de nuestros estudiantes de secundaria” señaló la profesora Mesía Cornejo.

Un promedio de 1600 estudiantes, representan la población estudiantil que aún no inició el año escolar 2023. Primero, tercero y quinto de secundaria acudirán al local de la calle Brasil, mientras que segundo y cuarto de secundaria al local de la calle Morona, señaló la directora Mesía.

De acuerdo con la profesora Adela Mesía, el lunes 13 de marzo, los estudiantes del nivel primaria iniciaron el año escolar, los seis grados están repartidos en cinco centros educativos diferentes y todos ellos estudian en el turno de la tarde.

El centro educativo que se encuentra en construcción en la cuadra doce de la calle Putumayo en el distrito de Iquitos, aun no tiene una fecha exacta para su culminación, situación que motivo a varios padres de familia retirar a sus hijos del colegio para ser matriculados en otros que estén más cerca de sus viviendas.

La profesor Mesía Cornejo lamentó que durante los meses de enero, febrero y marzo, varios padres de familia retiraran a sus hijos del colegio, aseguró que de manera diaria tenia que certificar la salida de cuatro a cinco estudiantes. (K. Rodriguez)