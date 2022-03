Benito Valera Peraza, el único regidor fiscalizador de la municipalidad distrital de Trompeteros.



La semana pasada el mencionado regidor llegó a Nauta, luego de un viaje en ponguero desde el distrito mencionado. Sin pensar en que estaba siendo sometido a un reglaje para luego ser sometido a una golpiza brutal, bajó de la nave, subió y se ubicó en un hospedaje.

Un poco más tarde salió a fedatear todos los documentos que al día siguiente le presentaría al fiscal sobre la corrupción existente en la municipalidad de Trompeteros. Como, por ejemplo, que muchos funcionarios cobrarían como proveedores y otros que no tienen ningún nexo con la municipalidad que dirige Lorenzo Chimboraz Cariajano, como la esposa del subprefecto. Punto que de inmediato debería ver el Prefecto de Loreto, a fin de aclarar.

Pero resulta que cuando volvía a su hospedaje, dos individuos en un motocarro, lo subieron a la fuerza y lo llevaron hasta una zona oscura, descampada, para molerlo a golpes por todo el cuerpo. “Se salvó de milagro”, dicen sus familiares.

No le llevaron su reloj, tampoco el celular; les interesaba llevarse los documentos donde estaban plasmados los presuntos hechos de corrupción en esa zona alejada. Se los arrebataron por lo que el regidor ya no pudo presentarlos a la fiscalía anticorrupción de Nauta el día de su audiencia.

Felizmente que tenía otro juego de los mismos, por lo que el ministerio público de todas maneras se enterará de la posible corrupción en Trompeteros. Un acto brutal que la policía debe investigar para dar con el paradero de los dos sujetos, quizá contratados para que hagan ese trabajo asqueroso.

ALCALDE MUDO.

La semana pasada el alcalde de ese distrito Lorenzo Chimboraz, estuvo en una reunión en la prefectura para ver el tema de retención de unas naves por la cuenca donde está el Lote 8.

Sumamente mudo y diríamos que hasta nervioso cuando la prensa se le acercó a hacerle algunas consultas. Se mantuvo en silencio, reacio, duro. En todo caso, la policía igual debe llamar a declarar al burgomaestre, así como a los regidores y todos aquellos interesados que Benito Valera, no presente pruebas ante la fiscalía anticorrupción de Loreto Nauta. (LMHL).