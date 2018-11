Ayer lo acordaron luego de evaluar poca participación de los trabajadores

Así declaró el Abog. David Cachique, secretario del sindicato de trabajadores del hospital Iquitos, hizo un llamado a los trabajadores de todo el sector para que todos asistan hoy hasta el frontis del hospital Iquitos.

“Antes de irse de viaje a Nauta, a otros lugares, a hacer compras a los mercados etc. Deben estar en la lucha porque los beneficios serán para todos” mencionó.

Agregando que los compañeros de salud deben ser más conscientes y asistir a la jornada de lucha nacional. “Buscamos conseguir beneficios para toda la clase trabajadora, para los CAS y Locadores y vemos poca asistencia.

Hoy hemos hecho una bajada a las bases de los diversos centros de salud a fin que los compañeros se sumen a la medida de lucha. Este miércoles nos concentraremos en el hospital Iquitos, ojalá y asista la mayoría de trabajadores.

Los gerentes no están en contra de la paralización, están brindando todas las facilidades, entonces no sabemos a dónde se van porque no están en la concentración. No sabemos si se van a hacer su mercado, de compras, yendo a Nautas, a otros lugares aprovechando la huelga.

Les exhortamos a que se sumen a la medida de lucha desde este miércoles contra el gobierno central y la ministra hasta que haya una solución a la problemática” expresó.