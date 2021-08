Sector salud de un paro de 24 horas, se iría a una huelga indefinida

Por el recorte de sus incentivos laborales, por lo que empezarían a ganar menos del sueldo mínimo.

En gestión pasada destinaron 1´600 mil soles a otra unidad ejecutora con lo que hoy en el hospital regional se ven perjudicados.



Así lo dejaron perfectamente establecido el día de ayer los principales dirigentes del sector salud y de la CGTP/Loreto donde también pertenecen sus bases. Este medio de comunicación pudo hablar con el dirigente Domingo Chalco, quien explicó por qué la marcha hacia el gobierno regional y de la proximidad de una huelga indefinida.

“Se programó la medida de lucha puesto que el ministerio de economía ha emitido una resolución directoral en la que disminuye los incentivos laborales que percibimos los trabajadores del sector salud de la región.

No es posible qué en plena crisis económica, cuando no hay trabajo, no hay fuentes de inversión; el gobierno se dé el lujo de quitar los montos que vienen percibiendo los trabajadores a través del incentivo Cafae.

Actualmente perciben unos 2 mil soles, ahora les están bajando a los de la dirección de salud 1,480 soles. A los del hospital regional 1,170 soles. Ese es un atentado contra la vida del trabajador y su familia. El incentivo viene a ser un estímulo de ayuda, en realidad su sueldo es de 820 soles, menos del mínimo. ¿Cómo puede vivir un trabajador de salud con eso? Peor ahora que estamos en emergencia y nos da ese trato el gobierno” habló Chalco.

Luego dijo lamentar las expresiones del director de salud Carlos Calampa, contra algunos trabajadores del hospital regional. Yo no sé por qué el doctor Calampa, se refirió así contra los colegas, yo lamento eso. Él conoce el tema del hospital regional, sabe bien que del presupuesto que asigna el gobierno anualmente, ellos tenían una partida restringida de un millón 600 mil soles para cubrir el pago de incentivos hasta fin de año.

Pero ¿qué ha hecho el gobierno regional y el hospital regional? Ese presupuesto intangible lo han transferido a otra ejecutora. Y precisamente esa brecha de 1´600 mil soles es lo que requiere el hospital para pagar esos incentivos. Acá hay responsabilidad del gobierno regional y del gobierno nacional” habló Chalco.

EMPEZARÁN A TRABAJAR EN HORARIO NORMAL.

De otro lado, entre vivas de “unidad para luchar, unidad para vencer”; se escuchó decir que el director de salud hace meses envió a la directora Joycy Rojas, pero hasta la fecha no ha mejorado nada, más bien han dado un salto para atrás con los cambios administrativos que viene ejecutando.

Y para “colocar la cereza en el pastel”, al cierre de esta nota, se conoció que hoy a las 7 y 30 de la mañana los trabajadores estarán protestando ante la dirección del nosocomio.

“Nos están obligando a retomar el horario normal, pero qué sucede si el lunes 9/8/21 empiezan las atenciones en los consultorios. Eso quiere decir que el Covid 19 ya fue, entonces los administrativos deben volver a sus oficinas del hospital.

Entramos a marcar y luego nos dirigimos al colegio “la salud” y otro grupo a la casa del adulto mayor. Nuestro horario será como antes de 07.30 am hasta las 16 horas. El refrigerio de 13.00 a 14.00 pm. claro como la directora, la subdirectora y otro personal cercano a ella tienen el refrigerio seguro; que les importa los administrativos. Este viernes a las 7 y 30 am en el frontis de la dirección general del hospital” anunciaron.