Gremios y asociaciones del sector forestal se movilizaron por las principales calles de Iquitos

Hubieron camiones y hasta tractores con carteles de “No a la criminalización”.



Ayer, lunes 21 de marzo, desde las 6 de la mañana los diferentes gremios y asociaciones del sector forestal de la región Loreto se movilizaron por las principales calles de la ciudad de Iquitos. La jornada inició en el puerto Masusa, en el distrito de Puncha, y concluyó en el frontis del Gobierno Regional de Loreto, en el distrito de Belén.

Y es que, de acuerdo Betsabeth Cortegano, presidenta de la Asociación del Sector Forestal de Loreto, la actividad se encuentra en una grave crisis producto de las limitaciones y la criminalización que, afirman, sufren por parte del Gobierno Nacional.

Entre los cientos de ciudadanos que se hicieron presentes en la marcha, se pudo distinguir carteles con mensajes: “Loreto es forestal, no criminal”, “Por la formalización de los pequeños y medianos manejadores de bosque”, y arengas como: “Formalización y no persecución”.

Entre la multitud, la dirigente Cortegano afirmó que el sector forestal genera más de 80 mil puestos de trabajo para Loreto y no es una actividad delictiva (como lo señalan algunos grupos ambientalistas) puesto a que se encarga de aprovechar sosteniblemente y de manera selectiva a las diferentes especies del bosque. Mientras tanto, criticó que existen actividades que sí son ilegales y que operan con total tranquilidad en el territorio regional.

“El sector forestal está agonizando. Nos han criminalizado injustamente, nos han echado la culpa de la deforestación de nuestros bosques y eso no es cierto, el culpable principalmente es el cultivo de la coca. Nosotros hemos venido a defender el trabajo formal”, declaró Cortegano.

En ese sentido, aseguró que el presidente de la República, Pedro Castillo, no cumplió con sus compromisos dirigidos al sector forestal y en su lugar, ha dejado a la actividad aún más marginada de las políticas de desarrollo. Del mismo modo, señaló que el Gobierno Regional tampoco ha priorizado al sector como amerita su necesidad.

“El presidente Castillo ha dicho que un eje principal del desarrollo del país es el sector forestal, pero eso es mentira, porque no está siendo atendido de ese modo. Sus oficinas rectoras se encuentran en Lima alejadas de nuestra realidad”, manifestó.

“Estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias”

Finalmente, advirtió que de no haber atención a las demandas, esta medida de lucha solo será la primera de muchas. “Son testigos de que esta es una movilización pacífica. Si no atienden nuestras demandas radicalizaremos nuestra medida y haremos una jornada de paro regional. Estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, y cuando digo hasta las últimas es palabra de una amazónica dispuesta a ofrendar la vida de ser necesario”, concluyó la presidenta de la Asociación del Sector Forestal de Loreto. (A. Padilla)