Declaró el Prof. Pedro Raúl Pacaya Tamani, representante de la provincia de Requena.

Fue luego que concluyera la segunda sesión ordinaria del consejo, donde también se observó el reducido espacio en el que viene trabajando el actual consejo regional conformado por 16 consejeros.

“Luego de asumir el cargo como consejeros regionales, vinimos a hacer una inspección al local del consejo regional y hemos visto que no representa las condiciones adecuadas, tiene puertas deterioradas, ambientes reducidos y eso dificulta desarrollar nuestro trabajo.

Este ambiente era para 11 consejeros y ahora somos 16 y la infraestructura no tiene áreas óptimas para que funcionen las 8 oficinas de consejeros. Se está buscando otro ambiente adecuado que brinde las condiciones para que se instalen ahí todas las oficinas”, opinó Pacaya.

También respondió frente al pedido de declaratoria de emergencia del sector educación.

“Se aprobó el pedido faltando normar algunos aspectos que ellos como sindicato deben adjuntar con un informe. Eso continuará en la próxima sesión ordinaria. Se debe adjuntar el sustento legal, formativo y normativo del pedido correspondiente.

El magisterio de Loreto sí merece ser atendido de manera urgente y nosotros no vamos a dar marcha atrás en ello. Soy docente y respetaré la petición del gremio sindical. La gestión anterior dejó atropellando los derechos de los maestros. Se fue sin pagar la deuda social, por 25 y 30 años de servicio, 30% de preparación de clases, beneficios de luto y sepelio. Somos 5 maestros integrantes del consejo regional que nos unimos en una sola causa para impulsar el pedido de los sindicatos.

En cuanto a la creación de la gerencia de la juventud, sí quedó aprobada para su creación a nivel de la región Loreto.

También se vio que la comisión de fiscalización observe la excesiva alza de precios en los mercados de Iquitos. Se cursará los documentos a las entidades que ven sobre ese tema”, habló el consejero de Requena.