Un cuarto de millón de soles en juego en 4 procesos desarrollados.

Sector educación de Caballo Cocha licitó fletes de útiles.

Convocaron la madrugada del 15 de febrero y otorgaron la buena pro ese mismo día.

Aún no pasa la sorpresa de la convocatoria y pago de 41 mil soles para adquirir cajas de cartón a fin de transportar útiles escolares, y nuevamente llega información que es como para no creer en cuanto a lo que ocurre en la Ugel Ramón Castilla.

Pero la verdad es que ha sucedido en hechos concretos y específicos, por lo que el Ministerio Público tiene que intervenir ipso facto ante la flagrancia, la contundencia, lo escandaloso y lo ilegal de lo sucedido. Cualquier persona puede ver en la plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado-SEACE del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado- OSCE, lo acontecido en la UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE RAMÓN CASTILLA/CABALLO COCHA, el 15 de febrero 2018 cuando se desempeñaba ahí como director Joiner Lanaro y en la Dirección Regional de Educación Roberto Carlos Pinchi Flores.

Pisotearon todo formalismo, todo procedimiento, toda normatividad ¿Con qué intenciones, obedeciendo qué directivas y por qué intereses? Se hizo y se deshizo. No les importó nada ¿La educación es solo un pretexto para que alguien o algunos se llenen los bolsillos ilegalmente?

El 15 de febrero 2018 la UGEL Ramón Castilla-Caballo Cocha, convocó a 5 procesos de selección (licitaciones). 4 de estos terminaron con buena pro, mientras que uno quedó “congelado”. Nos referiremos a los 4 procesos donde se consumaron los hechos.

I.- Servicio de transporte de material educativo y fungible a las instituciones educativas del distrito de Ramón Castilla. Valor referencial: 62,000 soles.

La convocatoria se colocó en el sistema informático el día 15 de febrero a las 00:56 horas, es decir en los primeros 56 minutos de la madrugada de aquel día. El Resumen Ejecutivo, así como la solicitud de cotización y el informe de cumplimiento de condiciones también se hizo a la misma hora.

Cuando se aprecia la ficha SEACE se puede notar graves contradicciones entre lo programado (parte superior derecha) y lo ejecutado (parte inferior). Parece que hasta hicieron retroceder el tiempo. Mientras que en la parte inferior la solicitud de cotización/informe de indagación se registra como publicada el 15 de febrero a las 00:56 horas, en la parte superior aparece que esa documentación se recepcionaría en la oficina de abastecimiento a las 08:30 horas del día 15 de febrero. Entonces se desprende que antes de la recepción oficial ya lo tenían y por eso se publicó a las 00:56 horas.

De acuerdo al Formato N° 17 – Acta de otorgamiento de la buena pro, ésta se dio el mismísimo 15 de febrero a las 05:50 pm. El monto adjudicado fue igualito al valor referencial, es decir 62,000 soles. El ganador fue Francisco Flores Vilca, con RUC N° 10057829198, quien aparece en los registros de la SUNAT como persona natural, sin especificarse su domicilio fiscal.

II. Servicio de transporte de materiales educativos y fungibles a las instituciones educativas del distrito de Yavarí. Valor referencial: 62,130 soles.

Igual que en el caso anterior, la convocatoria se colocó en el sistema informático el día 15 de febrero a las 00:56 horas, es decir en los primeros 56 minutos de la madrugada de aquel día. El Resumen Ejecutivo, así como la solicitud de cotización y el informe de cumplimiento de condiciones, también se hizo a la misma hora.

Similar situación que ocurrió en el primer caso, cuando se aprecia la ficha SEACE se puede notar graves contradicciones entre lo programado (parte superior derecha) y lo ejecutado (parte inferior). Parece que hasta hicieron retroceder el tiempo. Mientras que en la parte inferior la solicitud de cotización/informe de indagación se registra como publicada el 15 de febrero a las 00:56 horas, en la parte superior aparece que esa documentación se recepcionaría en la oficina de abastecimiento a las 08:30 horas del día 15 de febrero. Entonces se desprende que antes de la recepción oficial ya lo tenían y por eso se publicó a las 00:56 horas.

De acuerdo al Formato N° 17 – Acta de otorgamiento de la buena pro, ésta se dio el mismísimo 15 de febrero a las 05:00 pm. El monto adjudicado fue igualito al valor referencial, es decir 62,130 soles. El ganador fue Francisco Flores Vilca, con RUC N° 10057829198, quien aparece en los registros de la SUNAT como persona natural, sin especificarse su domicilio fiscal.

III.-Servicio de transporte de materiales educativos y fungibles a las instituciones educativas del distrito de San Pablo. Valor referencial: 62,150 soles.

Tal y conforme sucedió en los dos primeros casos, en este proceso de licitación, también la convocatoria se colocó en el sistema informático el día 15 de febrero a las 00:55 horas, es decir en los primeros 55 minutos de la madrugada de aquel día. El Resumen Ejecutivo, así como la solicitud de cotización y el informe de cumplimiento de condiciones también se hizo a la misma hora. (Un minuto menos que en los dos casos precedentes).

Análoga situación que ocurrió en el primer caso, cuando se aprecia la ficha SEACE se puede notar graves contradicciones entre lo programado (parte superior derecha) y lo ejecutado (parte inferior). Parece que hasta hicieron retroceder el tiempo. Mientras que en la parte inferior la solicitud de cotización/informe de indagación se registra como publicada el 15 de febrero a las 00:55 horas, en la parte superior aparece que esa documentación se recepcionaría en la oficina de abastecimiento a las 08:30 horas del día 15 de febrero. Entonces se desprende que antes de la recepción oficial ya lo tenían y por eso se publicó a las 00:55 horas.

De acuerdo al Formato N° 17 – Acta de otorgamiento de la buena pro, ésta se dio el mismísimo 15 de febrero a las 05:00 pm. El monto adjudicado fue igualito al valor referencial, es decir 62,150 soles. El ganador fue ¡otra vez! el mismísimo Francisco Flores Vilca, con RUC N° 10057829198, quien aparece en los registros de la SUNAT como persona natural, sin especificarse su domicilio fiscal.

IV.-Servicio de transporte de materiales educativos y fungibles a las instituciones educativas del distrito de Pevas. Valor referencial: 62,000 soles.

Aquí también, igual que en los tres procesos anteriores el proceso se hizo en un mismo día, en un procedimiento administrativo ultra rápido que ya quisiéramos se hiciera con la atención al público y a los maestros en las dependencias de las unidades de gestión educativa locales en toda la región.

La convocatoria se colocó en el sistema informático el día 15 de febrero a las 00:55 horas, es decir en los primeros 55 minutos de la madrugada de aquel día. El Resumen Ejecutivo, así como la solicitud de cotización y el informe de cumplimiento de condiciones también se hizo a la misma hora. (Un minuto menos que en los primeros dos casos).

Análoga situación que ocurrió en el primer caso, cuando se aprecia la ficha SEACE se puede notar graves contradicciones entre lo programado (parte superior derecha) y lo ejecutado (parte inferior). Parece que hasta hicieron retroceder el tiempo. Mientras que en la parte inferior la solicitud de cotización/informe de indagación se registra como publicada el 15 de febrero a las 00:55 horas, en la parte superior aparece que esa documentación se recepcionaría en la oficina de abastecimiento a las 08:30 horas del día 15 de febrero. Entonces se desprende que antes de la recepción oficial ya lo tenían y por eso se publicó a las 00:55 horas.

Hay que leer esto en el cuarto proceso de licitación, agregándose a las irregularidades anteriores, aquí en el apuro de hacer las cosas para favorecer a un determinado proveedor, por órdenes de alguien y con intereses subalternos; se equivocan, pues de acuerdo al Formato N° 17 – Acta de otorgamiento de la buena pro, ésta se dio el mismísimo 15 de febrero a las 05:45 pm. El monto adjudicado fue igualito al valor referencial, es decir 62,000 soles. El ganador fue el mismísimo Francisco Flores Vilca, con RUC N° 10057829198, quien aparece en los registros de la SUNAT como persona natural, sin especificarse su domicilio fiscal. ¡Pero aquí en el primer párrafo consignan que el valor referencial es de 39,900 “nuevos soles”! ¿O el valor referencial era 62,000 soles o 39,900 “nuevos soles” (denominación que ya no existe en el sistema monetario peruano)?

En conclusión: Se generaron 4 procesos de licitación totalmente direccionadas y con una rapidez súper extraordinaria para otorgar la buena pro en pocas horas, habiendo colgado en el SEACE en la madrugada del mismo día 15. Un mismo proveedor gana todos los procesos, con montos igualitos al valor referencial y las cantidades similares, casi coincidentes, cuando la diversidad geográfica marca la diferencia.

Este es un caso, sin duda alguna, que tiene que investigarse. Aquí hay un jefe de pliego, que de acuerdo a la normatividad es el máximo responsable de estos procesos. Además, parte que estos cuatro procesos estarían plagados de irregularidades de las más escandalosas.