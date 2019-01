El próximo 2 de febrero, habrá misa y una reunión donde compartirán más de 300 trabajadores.

Así lo comunicó la secretaria del sindicato Madeleine Pinedo, quien junto a su comité vienen organizando la importante reunión para dar realce a los 24 años de creación del sindicato de trabajadores del gobierno regional de Loreto.

“El uno de febrero habrá una misa en la parroquia “San Agustín”, el día dos en un local particular habrá una reunión para compartir con los compañeros por aniversario. Somos unos 300 trabajadores entre nombrados y contratados por actividad-afiliados al sindicato”, declaró la dirigente.

¿Ya han tenido oportunidad de reunirse con el gobernador?

-Así es. Fue el pasado viernes, una reunión protocolar como dirigencia sindical reconocida con resolución de la dirección de trabajo.

Se tocaron varios puntos y también temas sobre la situación de su gestión y las denuncias que aparecen. Él nos ha dicho que será firme en su gestión y que no le temblará la mano para sancionar presuntos actos de corrupción.

Nosotros como trabajadores nombrados, no laboramos para un gobernador en particular, o partidos políticos, somos trabajadores públicos de carrera y nos corresponde cumplir con nuestra responsabilidad como tal, nada más. A las autoridades de turno les corresponde respetar nuestros derechos laborales.