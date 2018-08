Así lo dio a conocer el juez supremo Carlos Arias Lazarte, en su visita a la CSJL.

Otro anuncio importante fue la inminente posibilidad de la conversión del juzgado civil transitorio en un juzgado especializado en temas de corrupción.

Expresó que había que volver a humanizar la labor jurisdiccional.

Desde el lunes las personas vulnerables podrán ser atendidas en el auditorio de la corte superior de justicia, ubicado en el primer piso.

Amable y atento a los detalles, así se mostró el juez supremo Carlos Arias Lazarte, ante los ciudadanos que asistieron los dos últimos días a la corte superior de justicia de Loreto a fin de dar a conocer sus reclamos, enterados que llegaba el alto magistrado del poder judicial.

“Es la primera vez que vengo a Iquitos, es una ciudad hermosa y muy amigable, mis mejores saludos al pueblo loretano. Venimos a contribuir para una mejor administración de justicia que es lo que todos queremos”, mencionó en horas de la mañana el magistrado Arias Lazarte.

En horas de la tarde en el marco de una conferencia de prensa, ya pudo explayarse un poco más sobre el objetivo de su presencia y el de su comitiva en la corte superior de justicia de Loreto.

“Se trata de una visita extraordinaria a la corte superior de justicia de Loreto con el objetivo de evaluar y supervisar la gestión administrativa, como también en materia jurisdiccional y control disciplinario. Evidentemente en dos días puede no ser integral la evaluación, pero tenemos que incidir en aquellos puntos en los que se necesita cambiar.

Nos topamos con una sorpresa respecto a que las personas para las que la ley nos impone un trato preferente como son los adultos mayores, mujeres gestantes, niños, o personas con discapacidad; acá tengan que subir cargados o ayudados por otras personas y si no hay esas otras personas, simplemente no pueden acceder al órgano jurisdiccional. Hoy con la respectiva resolución, se ha tomado la decisión que, en este ambiente (auditorio primer piso), sea la sala de audiencia para casos que llevan los adultos mayores, personas con condiciones de vulnerabilidad, personas discapacitadas.

Antes dichas personas tenían que subir al tercer piso con escaleras empinadas, desde este lunes (27 de agosto), los jueces y secretarios van a bajar a atender a las personas discapacitadas, personas adultas de modo preferencial en este espacio por mandato legal. Hay que tratar bien a los humanos, hay que volver a humanizar nuestra labor jurisdiccional. No podemos estar de espaldas a las necesidades sociales o a los sentimientos.

Nos hemos reunido con muchas personas, con muchos dirigentes, con autoridades representativas, con organizaciones civiles, hoy más que nunca tenemos la necesidad de mostrar un cambio y es urgente. Se ha tomado la decisión, con resolución ya firmada, de convocar a concurso público para nuevos jueces supernumerarios en esta corte superior de Loreto. Es necesario transparentar, establecer criterios reales de meritocracia, que quienes se encuentren ocupando los cargos judiciales sean personas honestas, idóneas, capaces, con sensibilidad humana para prestar el servicio.

Invito a todos los abogados loretanos, ustedes son los que mejor pueden conocer la realidad, hay que llamar a los profesionales de la zona a participar en el concurso que se llevará con la seriedad del caso y necesitamos de su participación. Hay que dar mayor difusión para que participen buenos profesionales y podamos ir renovando nuestro poder judicial.

En materia de jueces, el poder judicial puede señalar lo siguiente: tenemos jueces titulares, provisionales y jueces supernumerarios. Los jueces titulares y también los provisionales son jueces nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, tiene garantías como inamovilidad en el cago. No se puede cambiar a los jueces titulares de un lado a otros a menos que expresen su autorización, tienen garantía constitucional, por tanto nuestro margen de acción es para jueces supernumerarios.

En el tema del control disciplinario, hemos recibido innumerable cantidad de quejas. Reclamos de los ciudadanos, vamos a tramitar esas quejas para que sean atendidas. Muchas de esas quejas entre ayer y hoy han sido atendidas. Acá tengo sentencias, resoluciones judiciales de personas que han venido a poner sus quejas y en estos dos días se han resuelto varias.

No todas porque el tiempo es tirano y dos días es insuficiente para un trabajo sostenido. El resultado de este trabajo debe completarse en dos importantes informes de cómo se usan los recursos presupuestales en la corte superior, y el otro informe de gestión en materia de desempeño y control, auxiliares jurisdiccionales. Los resultados procuraremos hacerlos públicos.

También quiero expresar mi indignación y exhortación al ministerio público, he tomado conocimiento que hay muchas audiencias en investigación preparatorias que se frustran porque el fiscal no estudió el expediente y pide reprogramación, eso es inadmisible. Eso no puede continuar, se tiene que coordinar mejor.

REESTRUCTURACIÓN EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES.

Habrá reestructuración en las competencias de nuestros órganos jurisdiccionales. Hay esta necesidad porque así lo demandan las muchas personas con las que nos hemos entrevistado, quienes piden y exigen que en Iquitos se implemente un JUZGADO UNIPERSONAL PENAL ESPECIALIZADO EN DELITOS DE CORRUPCIÓN DE FUNCIONARIOS. Es el clamor de los ciudadanos que he escuchado. Si bien no podemos decir que se hará de modo urgente, la Sala Plena de esta corte superior el día de hoy (ayer) ya tomó la decisión de proponer ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial la CONVERSIÓN del Juzgado Civil Transitorio en un Juzgado Especializado en el tema de corrupción. Ojalá que esta medida tenga los resultados esperados y esperar que cuanto antes el CE apruebe la propuesta.

Igual plantear al consejo ejecutivo la ampliación de competencias de los juzgados penales para poner un Segundo Juzgado Colegiado en materia penal, es muy necesario y esperamos poder concretarlo. Considero que esta reestructuración, si se logra materializar, podría dar lugar a que muchos expedientes que hoy sus audiencias se vienen programando para el próximo año, puedan darse en lo que queda del presente año y así avanzar.

Quiero expresarles a todos ustedes, al pueblo loretano, a todos con los que he podido dialogar y conocer, nuestro agradecimiento por tan buena voluntad, disposición y respeto mutuo. Nosotros nos comprometemos a que las cosas que estamos haciendo lo hagamos con buena fe, responsabilidad, mucho amor y pasión para que la justicia tenga la calidad que les he mencionado”, concluyó el juez supremo Carlos Arias Lazarte.