“Se tiene que mejorar la implementación del Nuevo Código Procesal Penal en Loreto”

“Se tiene que hacer un balance integral de los 7 años de la implementación del nuevo código procesal penal en Loreto. Creo que hay varias cosas avanzadas y otras por trabajar. Lo he dicho recién, el ministerio público no aplica todavía varias alternativas de solución de conflictos y todo lo pone en el sistema, de tal suerte que eso satura al nuevo proceso penal”, mencionó el presidente de la sala penal de apelaciones.

¿Tendría que haber una depuración y que ingrese solo lo principal, lo relevante?

-Claro. Hay cosas que incluso podrían terminar en la fiscalía a través del principio de oportunidad, de acuerdos reparadores, proceso rápido, inmediatos que pueden hacerse en menos de una semana. También a través de la terminación anticipada. Lamentablemente en ese punto aún estamos con un déficit bastante bajo en la implementación.

Se hace ello en lugar de dar mayor importancia a casos relevantes. Tenemos una sobrecarga nosotros, el ministerio público y los abogados de la defensa que también ya no se abastecen para estar en todas las audiencias.

Faltan órganos en la administración de justicia, el ministerio público ha crecido tremendamente en el marco del nuevo código procesal penal, sin embargo, el poder judicial no. De tal manera que los juzgados de investigación preparatoria están saturados. A nivel de juicio solo están dos colegiados y a veces hay que “pelear” para formar con personal de provincias.

Se tienen que implementar más juzgados de investigación, de juzgamiento sobre todo con la finalidad de agilizar todo esto. Los procesos antes duraban entre 15 o 20 años, hoy eso no es posible, hay agilización, hay transparencia, pero nos falta mejorar y manejar de la mejor manera posible el nuevo código procesal penal. Esa es la preocupación que tenemos, hay que capacitar a los jueces, fiscales, abogados defensores para mejorar la implementación del NCPP.

De otro lado ¿cuál es su posición frente a la coyuntura política nacional?

-Es una pena que nos estemos moviendo en estos “terrenos pantanosos”, y donde todo el mundo se vuelve constitucionalista y cada quien le da la interpretación que quiere dar a la coyuntura, como bien lo dice el padre Raymundo.

Es una pena ojalá que esto no desestabilice al país más de lo que ya está. Hagamos todos esfuerzos para tranquilizarnos, y como ha dicho el padre Raymundo, que esto sea una oportunidad para crecer y no para destruirnos.

Hay que desear lo mejor más aún hoy (ayer) que comenzamos el mes morado (Señor de los Milagros). También debo felicitar a los medios de comunicación y a los periodistas hoy en su día, ya que desempeñan una tarea importante. Creo firmemente que todos debemos tratar de construir un país mejor, por una justicia más accesible a la ciudadanía.