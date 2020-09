Se rompió sindicato de trabajadores del hospital regional

Candente asamblea fue suspendida por culpa de “trapitos sucios” que empezaron a sacarse.

Ahora trabajadores no aceptarán que el hospital les descuente y derive la cuota al sindicato.

Exigieron renuncia del secretario del sindicato, Otazú les respondió que no renunciará.

Mientras que el secretario les increpó que eran “una tira de mediocres” y que lo único que querían eran cargos para ellos o familiares.



Hace una semana este medio de comunicación anunció que la asamblea programada por el sindicato de trabajadores del hospital regional para el 16 de setiembre, iba a estar explosiva. Como lo estuvo.

Ya se conocía por el lado de algunos trabajadores los cuestionamientos hechos a la directiva aparentemente pasiva del actual sindicato presidido por el abogado Luis Otazú, para defender el bienestar laboral de todos.

Así como por el lado del secretario, quien expresó que muchos eran una sarta de incapaces que servían solo para pedir puestos de trabajo para ellos o sus allegados. Por lo que nadie le perdonó esas expresiones públicas. Ayer en la mañana “reventó” todo en el auditorio del hospital regional.

Empezando por la directiva “Eloydita”, en años pasados tan afín a los periodistas, ayer se desconoció y a empujones trató de sacar al camarógrafo Adolfo Salva, impidiendo que grabara todo lo que pasaba al interior. Gracias a la intervención de Bethy Llerena, el problema no pasó a mayores.

La asamblea se desarrollaba de manera tranquila. Cuando empezaron los cuestionamientos al secretario Otazú, empezaron las respuestas ásperas del dirigente, quien fuera de sus casillas ordenó suspender la asamblea. Lo que no gustó a los trabajadores presentes.

“Han pasado 6 meses y no has hecho nada por los trabajadores del hospital regional. Trabaja, trabaja, eres un vendido, vendido…” se escuchaba a lo que Otazú, les respondía: “mediocres, trabajen, quieren puestos de trabajo, mediocres”.

“¡Fuera Otazú, fuera Otazú, vendido, vendido!” retumbaban esas palabras en todo el auditorio, mientras que trabajadores casi se van a las manos en medio de la intensa adrenalina que corría su organismo. Qué covid, ni covid, ambos se gritaban prácticamente en la cara.

“Esa es la acción de la que le había declarado antes. Acá quieren ser jefes de personal sin tener cualidades suficientes. El exjefe de personal ha sido una persona que ha hecho mucho daño a la institución y ahora quiere volver, cuando nunca hizo nada en la oportunidad que tuvo.

Siempre pide cargos por eso quiere entrar al sindicato, es un mediocre” dijo Otazú y vinieron un montón de empujones entre todos. Esto ya en la puerta principal del hospital.

¿Y usted por qué no se ha serenado y continuó con la asamblea en vez de suspenderla?

-Es que debemos salir al frontis del hospital por acuerdo nacional a protestar contra el mandato del presidente Vizcarra, por todos los problemas que hay…

¿Y primero no sería mejor que usted arregle los problemas que tiene acá adentro de su sindicato?

-Es que los que hablan son las personas que piden cargos como Li o María para su yerno. Está Máximo que quiere regresar a Logística, hay gente que quiere un cargo en el hospital y son una tira de mediocres, les dieron su oportunidad y no solucionaron nada.

Piden que se vaya del sindicato ¿usted renunciará?

-No, no, ahora que estoy sano ya no renunciaré. Cuando estaba enfermo sí había esa posibilidad, ahora ya no les voy a dar el gusto a ellos, vamos a seguir luchando.

Mientras que muy cerca de él, le increpaban: “Tú no has hecho nada la directora Mercy Panduro, se mantiene en el cargo porque el sindicato está disminuido, no haces nada pese a que te hemos entregado pruebas concretas de irregularidades. No has tomado ninguna acción, no has hecho ninguna denuncia” le dijeron.

PIDEN A OTAZÚ QUE SE VAYA, HARÁN UN SINDICATO TRANSITORIO.

“Queremos que él de un paso al costado por su incompetencia. La directora dice no tiene plata, pero vayan ustedes a revisar las planillas de pago y verán cuánto están pagando por guardias complementarias, es un abuso. Cómo es posible que paguen entre 15 mil o 60 mil soles por esas horas y en tiempo covid” mencionaron.

La ex secretaria del sindicato de trabajadores, recordó que la fiscalía ya investiga por el pago de horas complementarias. “Agarraron de la partida presupuestal 2.1 que es para el salario de los trabajadores, es intangible. Eso se denuncia cuando se tiene pruebas, el señor tiene muchas pruebas de irregularidades y no acciona.

Por eso vamos a auto-convocarnos para hacer un sindicato transitorio mientras mandamos la documentación a Lima, no podemos seguir con este señor que solo entra a buscar sus cosas personales. Llegó el presupuesto para pago de bono covid y lo han dado de manera partida a algunos trabajadores. ¿Por qué si el bono llegó completo? ¿Dónde ha ido ese dinero? Acá estamos en una verdadera desgracia, eso no podemos permitir” concluyó la exsecretaria del sindicato.

Mientras que Máximo Ríos, expresó que la asamblea era para ver dos puntos como la reestructuración sindical y la problemática del hospital. “Él quiere reestructurar el sindicato a su conveniencia y eso es indignante.

Rechazamos que nuestras aportaciones mensuales vayan al sindicato, se lo prohibiremos porque Luis Otazú da a cada uno de su directiva 150 soles y eso no dice el Estatuto. Haremos una auto-convocatoria y pediremos con documentos para que nuestros descuentos no vayan más al sindicato, hasta que Otazú salga.

Ya no lo reconocemos, no tiene el apoyo de la masa laboral. Él quiere cobrar 400 soles como asesor legal y él dijo que no cobraría ni un sol por asesoría ya que era abogado” habló otro trabajador.

Finalmente, el exsecretario Wilder Gálvez, habló fuerte: “A partir de hoy nos declaramos en asamblea permanente para ver qué decisión tomaremos. El hospital regional se rebela contra este sindicato, el hospital regional ya no le reconoce a Luis Otazú, como secretario general” concluyó.