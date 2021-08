Se robaron motocarro donado al hospital regional

Justamente de la puerta de la dirección ejecutiva de ese nosocomio.

Robaron celular a secretaria, se sacan ventanas del hospital, aluminio y directora no coloca denuncia policial.



Si el motocarro lo hubieran dejado al interior del hospital regional no se habría perdido. Pero ahora la oficina de la dirección general ha sido cambiada a la casa ubicada frente de la Av. 28 de Julio, el responsable de manejar la unidad móvil que fue donada en la época de pandemia; César García, lo dejó estacionado en la pista y en un tris desapareció. Antes también se perdió una moto.

La pérdida del motocarro parece que tocó de nervios a la ex jefa de personal abogada Perla Saraí Del Castillo Marreros, quien ahora está en el área de economía, pero nadie sabe si hay algún contrato de por medio. Según la propia agredida y otros testigos, la abogada maltrató verbalmente a la trabajadora Bethy Llerena (quien sufre de presión alta) y ante ello se espera que la directora ejecutiva tome cartas en el asunto.

“Acá todos los días hay robos, ahora el motocar, antes una moto, luego un celular en secretaría, puertas de madera, aluminio; y nadie coloca una denuncia ante la policía, a quién se está encubriendo entonces. El último lunes a eso de las 4 pm se robaron el motocarro azul que el conductor lo dejó frente a la dirección general que ahora es por la calle 28 de Julio.

La secretaria comunicó del robo a la abogada Perla Del Castillo, que ya no es jefa de personal, entonces ella de frente me viene a gritar delante de toda la gente, prácticamente en la vereda. Dicen que me pagan para cuidar las motos y motocarros. Pero a mí no me pagan por eso, sino para mirar adentro de la dirección. Ese robo no le da derecho a ella para que me grite en la calle. “Por qué no le sacan a esta, por qué no la botan” me gritó. Además, ella no tiene cargo de jefa ahí, por qué se toma esa libertad de maltratar al personal.

Era jefa de personal, ahora ya no. No sé si cuenta con un nuevo contrato laboral, parece que tiene un documento únicamente visado por economía. Dice que a mí me ve con el celular a cada rato y no es así. Más bien a ella la veo a toda hora con el celular en la puerta de economía, no sé si será asistente del portero. Todas las mañanas está parada en la puerta con el celular” concluyó Bethy que aún no ha decidido si es que la denunciará por agresión verbal.

De otro lado, se pudo ver que en la zona donde acumulan la basura, ésta no está siendo recogida por la empresa Brunner, al parecer no le han cancelado desde hace 3 meses. Al cierre indican que ayer voló el tablero de electricidad por recargada instalación de cables para equipos. (LMHL).