Como parte de un trabajo conjunto de la fiscalía de Prevención del Delito de Loreto, con inspectores del área de Comercialización, Salubridad y Defensa Civil de la municipalidad de Maynas y personal policial de la DUES, se realizó el operativo inopinado, denominado “Abarrotes 2018”, a establecimientos comerciales ubicados en el distrito de Iquitos.

El operativo tuvo la finalidad de verificar, constatar y prevenir la comisión de los delitos contra la salud pública en la modalidad de producción, comercialización o tráfico de alimentos y otros productos destinados al uso o consumo humano.

Los establecimientos verificados fueron los siguientes; “Inversiones Fantasía SAC MAX”, ubicado en Jr. Samanez Ocampo N° 611; “B y V Comercializadora SRL”, ubicado en Jr. Ramón Castilla N° 266 y “Comercial Inesita”, ubicado en Jr. Napo N° 700.

Conforme a sus atribuciones encontraron en el primer establecimiento que cuenta con constancia de manipulación de alimentos vencido y el tacho de basura no cuenta con tapa; en el segundo establecimiento, el exhibidor de embutidos presenta óxidos en varias partes, el borde de la tapa de la congeladora se encuentra con suciedad, el piso del área de ventas se encontraba sucio y el personal del área de la producción no cuenta con indumentaria respectiva.

Y en el tercer establecimiento, el certificado de desinfección y desratización se encuentra vencido, además, que el personal no cuenta con indumentaria respectiva y el tacho de la basura no cuenta con tapa, dejando expuesto los desperdicios a los usuarios. (Ana V. Camus)