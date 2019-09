Se realizó audiencia pública regional de rendición de cuentas I Semestre, Año Fiscal 2019

En la ciudad de Nauta

Gobernador habló de las dificultades que enfrentó la gestión y de los 40 millones de soles que serán invertidos en obras en Nauta.

El gobernador regional de Loreto, Lic. Elisbán Ochoa, presidió la audiencia pública de rendición de cuentas I semestre, Año Fiscal 2019 del gobierno regional de Loreto en el auditorio del Centro Recreacional Casiciaco, en la ciudad de Nauta.

El evento empezó con las palabras de bienvenida a cargo del alcalde de la Municipalidad Provincial de Loreto, Giampaolo Rojas Floríndez, seguido de las palabras de inauguración a cargo de la consejera delegada del consejo regional de Loreto, Lic. Janeth Reátegui.

“Hoy en día el Consejo Regional se ha vuelto su aliado, sigamos trabajando conjuntamente con los funcionarios, sé que tenemos problemas y eso nos hace desafiantes cuando salimos y buscamos soluciones. De esta manera queda inaugurado el evento”, comentó el gobernador al empezar la inauguración.

La participación del pueblo en el control de la gestión pública es un derecho, ya que dicho evento tiene como objetivo fortalecer el vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil. Asimismo, es deber del Estado ser transparente al momento de presentar los avances, logros, dificultades y perspectivas de la gestión, en el período respectivo, según la “Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública” Nº 27806.

El gobernador aclaró a todos los presentes que este primer semestre ha sido bastante complicado para la gestión, ya que trabajan con el presupuesto que deja la gestión anterior. “Hemos encontrado deficiencias técnicas, administrativas y financieras. En salud y educación por ejemplo, encontramos 33 millones en deudas, referente, solamente a los pagos a trabajadores. Por lo tanto, hemos tenido que reestructurar el presupuesto. El gobierno regional ha tenido 1.590 millones de soles para pagar esa deuda, para el pago de ejecución de obras y de servicios; sin embargo, hemos tenido que pagar esa deuda, sino hubiésemos parado ambos sectores”, argumentó.

Ochoa Sosa también manifestó su preocupación por las obras que la gestión anterior dejó sin presupuesto, situación que tuvo que afrontar el gobierno regional y continuar su ejecución. “El próximo año habrá mayor disciplina fiscal y fiscalización frontal contra la corrupción en las diferentes sedes del sector salud y educación de Loreto”, informó.

EL PROBLEMA CON EL CANON PETROLERO

El gobernador recordó que los fondos de canon petrolero han bajado drásticamente, toda vez si antes se recibía en promedio un monto de 140 millones de soles, a la fecha recién ha llegado aproximadamente 30 millones.

“El Canon Petrolero se ha reducido considerablemente por la toma del oleoducto y paralizaciones constantes realizadas por las comunidades indígenas, por lo que calculamos recibir solo 37% de lo presupuestado en el presente año, hecho que perjudica a toda la población loretana”, mencionó.

La disminución del fondo impacta directamente en las ejecuciones de las obras que el Gobierno tenía proyectadas iniciar y culminar; pero, al mismo tiempo aclaró que no se quejan, al contrario, afirmó que “no nos estamos quejando, porque esta crisis tenemos que convertirla en una oportunidad para solucionar los problemas de la región. Me gusta mirar con optimismo”.

El gobernador loretano indicó que los cursos del fondo del canon petrolero, en el próximo año serán reorientados en cuatro ejes productivos: desarrollo agroindustrial y bioforestal, desarrollo piscícola, desarrollo agrícola y venta de servicios ambientales.

De acuerdo a lo expresado por el gobernador, la región no puede y no debe tener como su principal ingreso el Canon Petrolero. Su objetivo es hacer de Loreto una región productiva. “11 mil millones de soles en 41 años ha recibido Loreto por concepto de Canon Petrolero y no se hizo casi nada por mejorar la calidad de vida de los loretanos. No podemos seguir por esa ruta, por eso vamos a darle direccionalidad económica y social. Vamos a invertir en el capital humano para hacer de Loreto una región Turística, Productiva y Comercial”, finalizó.

OBRAS EN NAUTA

El gobernador de Loreto también manifestó que habrá futuras obras aún este año en la provincia y que 40 millones de soles serán invertidos, con fondos del fideicomiso. Dicho recurso será destinado a la ejecución de obras públicas para Nauta, como son: el Parque temático “Trochero” (2 millones), Puente Paraíso (32 millones) y Reconstrucción de la laguna Turística Sapi Sapi (6 millones). “Tenemos un compromiso con nuestra región, queremos que la plata del pueblo llegue a los ciudadanos a través de las obras”, señaló.

Gobernador de Loreto también visitó el viejo puente Paraíso de Nauta, que en breve será reconstruido, pasó por el parque “El Trochero”, así como también supervisó el avance de la obra de mejoramiento de la loza deportiva del AH 01 de Febrero, ejecutado por el Gorel en convenio con el programa trabaja Perú, valorizado en 691 mil 618 soles, donde el Gobierno Regional invierte un monto de 384 mil 845 soles.

En el evento también participaron los consejeros regionales: Pedro Pacaya (Requena), George López (Nauta), César Urquiza (Contamana), Jesús Yambo (Caballo Cocha), José Trujillo (Caballo Cocha), Alan Berman (Alto Amazonas- Yurimaguas) y Mamerto Maycua (Datem del Marañón). Además, asistieron los directores regionales de Agricultura, DIREPRO, Energía y Minas, GERFOR, gerente de Infraestructura, la coordinadora de ORPAC, entre otros funcionarios del Gorel.