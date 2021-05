Se presentó libro “Autobiografías, educadores loretanos” en la UNAP

El auditorio de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana (UNAP), fue escenario de la presentación de la obra literaria “Autobiografías, educadores loretanos”, en donde once docentes de diferentes lugares de nuestra región nos cuentan sus historias personales y profesionales a través de anécdotas y comentarios divertidos. Cada protagonista, al final de la autobiografía, expresa su preocupación y propone soluciones para mejorar el nivel educativo o asignatura que les corresponde profesionalmente. Es un libro dividido en once capítulos que educan, divierten e instruyen al lector.

La actividad se inició a las 10:30 de la mañana del viernes 28 de mayo del 2021, y estuvieron presentes destacados personajes del ambiente literario de la ciudad e invitados especiales. La primera parte se inicia con recuerdos de niñez, curiosos y admirables por la precocidad que poseen cada uno de los narradores al protagonizarlas. La obra registra con nostalgia y buen humor a profesores y otros personajes entrañables para los narradores.

También registra métodos de enseñanza aprendizaje de la época, de los cuales, los narradores son protagonistas y testigos directos. Estas pedagogías y métodos registrados, son aportes significativos para escribir la historia de la educación y reflexionar la pedagogía regional, y un insumo valioso para elaborar el Proyecto Educativo Regional (PER); que ayudarían a evitar los errores de siempre.

Los autores son: magíster Jefferson Chuquipiondo Pezo, subdirector de la IEPM Nº 60747 Divino Maestro; doctora Ynés Amanda de la Puente Gonzales, catedrática de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades de la UNAP; licenciado Lino Luciano Canayo Ricopa, director de la IEPM Nº 60064 Santa María del Ojeal; magíster Sol Patricia Vásquez Matute, directora de la IEPM Nº 61008 Juan Bautista Mori Rosales y decana del Colegio de Profesores del Perú, sede Loreto; magíster Alina Vásquez Pinedo, profesora de la IEPM Nº 60023; licenciado Hugo Orlando Murrieta Pizango, deportista destacado en la disciplina de natación del Instituto Peruano del Deporte; magíster Fernando Panduro Iglesias, subdirector de la IEPM 60001 Club de Leones; bachiller Ricardo Pérez Chufandama, director de la IEPM Santa Rosa de Lima; magíster Gladis Yolanda Ríos, directora de la Unidad de Gestión Educativa de Caballo Cocha; licenciado Ricarte Rengifo Rodríguez, profesor de la IEPSM Nº 60014 Santo Cristo de Bagazán y la licenciada Marbela Aurelia Vásquez Canayo, directora de la IEPM Nº 60023.

Los interesados en adquirir la obra literaria pueden llamar al número 930977944, o apersonarse a la sede del Colegio de Profesores del Perú, región Loreto, sito en calle Echenique Nº 227.