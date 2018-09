– De candidatos políticos en Soplín Vargas, Distrito de Teniente Manuel Clavero.

Escribe: Ing. César Calderón Vela

Reg. CIP N° 32486

El padre José Fernando Flores Arias, jefe del Puesto de Misión perteneciente al Vicariato “San José del Amazonas” con sede en Indiana, del centro poblado Soplin Vargas capital del Distrito de Teniente Manuel Clavero, viene trabajando en coordinación con los líderes y autoridades políticas de los centros poblados que pertenecen a la jurisdicción del distrito, buscando comprometer a los candidatos para el Gobierno Local, el mismo que se definirá este domingo 07 de octubre del presente año.

El motivo de liderar esta convocatoria es ante la ausencia de los representantes de la secretaria técnica de la mesa de concertación de la “lucha contra la pobreza” en el distrito de Teniente Manuel Clavero.

Asimismo, declaró que la Provincia de Putumayo ha sido declarada en Estado de Emergencia por el D.S. N° 075-2018-PCM que entró en vigencia por el término de sesenta (60) días calendarios a partir del 16 de julio del 2018 y vence este 16 de setiembre.

El Estado no puede ser ajeno a las necesidades de la población y mucho más por ser distritos pobres y que se encuentran en toda la cuenca del Putumayo, algo de alrededor de 1,600 Km de largo, pueblos fronterizos con Colombia.

El diario “El Comercio” ha informado que Colombia es un país que abastece en su estado de alta pureza el Clorhidrato de Cocaína, al mercado negro de Europa y Estados Unidos, y por lo tanto ha aumentado la necesidad de expandir el número de hectáreas de hoja de coca (209 mil hectáreas), existiendo rezagos fragmentados y rebeldes de estos grupos criminales que viven de estas actividades ilícitas, sumándose a antiguos cabecillas de la FARC (Fuerza Armada Revolucionarias de Colombia), que con el Acuerdo de Paz se llama ahora “Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común” haciéndose ya un Partido Político cuyo símbolo es una rosa.

Por eso es importante que nuestras autoridades tomen la atención a la situación en nuestra frontera con Colombia y la clave para prevenir que estos grupos no contaminen a nuestra población, es otorgando programas y proyectos agrarios, cuyo mercado seria Leguízamo, una ciudad de Colombia con una población mayoritaria de consumo de productos agrarios.

Esta reunión de los candidatos de las agrupaciones políticas para que expongan con sus equipos técnicos su Plan de Trabajo, está programada para el día 25 de setiembre a partir de las 4 pm. del presente año en el local del Tambo de Soplín Vargas, donde se espera promover acuerdos de gobernabilidad, líneas de acción para la elaboración y construcción de los acuerdos y compromisos con su población, y de esta manera estén orientados en los cuatro (4) ejes del desarrollo distrital: salud, educación, economía y protección a las familias vulnerables. Se ha invitado para este encuentro a un profesional del Jurado Electoral Especial para que exponga a la población armas legales y se tengan en cuenta que cuando son ya autoridades no se alejen ni se hagan los ciegos y sordos de las necesidades de los pueblos que le dieron su voto.